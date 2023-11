Eliška Krásnohorská 27. 8. 2019 clock 3 minuty gallery

Soutěž Stardance sbližuje! Během devíti ročníků se dalo dohromady několik párů a ani desátá řada není bez šance. Štěstí tu může najít třeba rybář Jakub Vágner, který je od rozchodu s Eliškou Bučkovou single.

Ideální podmínky

Taneční soutěž Stardance se těší velké divácké oblibě. Letos na podzim proběhne už desátý ročník a účastníci jsou opět velice zajímaví. Velkou pozornost poutá především vlk samotář Jakub Vágner. Po nedávném rozchodu s Eliškou Bučkovou mají dámy volné pole působnosti. A jeho tanečnice, která s ním tráví poslední měsíce několik hodin denně a tiskne tělo na tělo, by se mohla inspirovat láskami z předchozích sérií.

Láska nejen k tanci

Jiskra přeskočila mezi několika účastníky. Jitka Čvančarová podlehla kouzlu tanečníka Petra Čadka. On má dnes vlastní studio, Jitka hraje jako o život a vychovávají dvě roztomilé dcerky. Anna Polívková se nechala okouzlit mladičkým Michalem Kurtišem. Jejich vztah vydržel mnoho let, ale ke svatbě nedospěl. Herečka je nyní šťastná po boku sedmadvacetiletého Jiřího Matouška. Svůj podíl lásky si ze Stardance odnesl i kuchař Ridi, který neodolal temperamentní tanečnici Hunčárové. Po spoustě luxusních dovolených se vztah neposunul dopředu, ale k rozchodu, i když v přátelském duchu. Marie Doležalová působila na začátku Stardance jako outsider, ale nakonec vyhrála nejen samotnou soutěž, ale i svého tanečníka, se kterým má dnes půvabnou dcerku Alfrédu.

close info Profimedia zoom_in Marie Doležalová našla v tanenční soutěži lásku. S tanečníkem už má i dceru Alfrédu.

Jiskření

Jakub Vágner byl dlouhé roky s modelkou Eliškou Bučkovou. Od jejich rozchodu se po jeho boku žádná jiná kráska neobjevila. S Michaelou Novákovou si ale sednul a možná z toho bude něco víc a ne jen působivá taneční čísla.

Během tréninků vypadá tato dvojice mnohem více sehraně než ostatní. Míša má úsměv od ucha k uchu. Videa, které profesionální rybář uveřejňuje na sociálních sítích, doslova přetékají vzájemnými sympatiemi. Netráví spolu čas jen na parketu, ale i v cukrárně a při diskuzi u kávy.

close info Profimedia zoom_in Jakub Vágner je profesionální rybář. Loví v Čechách i daleké Amazonii.

Jedeme dál

Za tři roky oslaví Jakub čtyřicetiny a je na čase, aby se jeho život netočil jen kolem ryb. I když vystřídal pěknou řádku žen, ani s jednou se neposunul tak daleko, jak by si přál. V jeho prospěch hraje to, že se zásadně nerozchází v nepřátelském duchu a se svými "ex" udržuje dobré vztahy. Důkazem je jeho poslední přítelkyně, která i přes rozchod pokračuje ve společném projektu. Každý rok pořádají pro děti rybářský tábor.

Přímé přenosy oblíbené taneční soutěže začínají už za pár týdnů. A uvidí se, zbyla-li kapka lásky pro Jakuba Vágnera a Michaelu Novákovou.