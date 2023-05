Štáfek po rozvodu rodičů podporoval matku: Z peněz za Ulici živil celou rodinu

Oblíbený herec Jakub Štáfek se proslavil rolí Matěje Jordána v nekonečném seriálu Ulice, kde hrál dlouhá léta, než pochopil, že chce dělat něco jiného. V pubertě mu totiž role slušňáka začala lézt na nervy, vymyslel tak své alter ego Laviho, který je přesným opakem.

Mohlo by se zdát, že herec Jakub Štáfek je dítě štěstěny, které si žije svůj dokonalý život ve zlaté kleci, má hromadu peněz, cestuje po světě a může si koupit, co jen chce. Nebylo to tak ale vždycky, Jakub totiž neměl úplně snadné dětství.

Když bylo Štáfkovi pouhých deset let, rodiče se rozvedli a on zůstal sám s matkou. Role otce mu prý při výchově velmi chyběla. Musel se ale vzchopit, pomáhat doma a díky roli v Ulici také finančně podporovat rodinu.

„Já jsem víceméně od deseti dvanácti let, kdy se rozvedli, směřoval k tomu, že jsem taková hlava rodiny. Když jsem začal ve čtrnácti točit Ulici, tak jsem se o chod domácnosti staral i po finanční stránce. A pochopitelně vím, že by to tak nemělo být. Když je člověku čtrnáct, má dostávat od mámy a táty lásku a má řešit úplně jiný věci, než jestli se z honoráře bude kupovat nová lednička nebo kuchyň,“ svěřil se Jakub deníku Blesk.

Po rozchodu s přítelkyní začal žít bouřlivým životem

V té době si Jakub také našel přítelkyni Moniku, se kterou tvořil dlouhou dobu pár. Když se rozešli, herec to neustál a sklouzl k alkoholu. Od svého alter ega Laviho se tedy jeden čas příliš nelišil. Sám byl v té době namachrovaný spratek, který si myslel, že mu svět leží u nohou. Na filmu Vyšehrad se podílel i autorsky. Inspiroval se tím, co se v českých fotbalových klubech děje. Mejdany, drogy, úplatky a nevázaný sex jsou tam totiž na denním pořádku.

Z divokého životního stylu Štáfka dostal až zájem o bojové sporty. Začal sportovat, trénovat a nezdravé návyky šly stranou. Ze špatné nálady se vždy doslova vymlátil.

S manželkou Dominikou čeká druhé dítě

Od té doby Štáfek urazil pěkný kus cesty. Nejen, že natočil několik povedených filmů, ale také se oženil a stal se otcem. Za manželku si vzal sexy zrzku Dominiku, se kterou se seznámil během natáčení seriálu Specialisté. Nyní má herec dceru Olívii, kterou zbožňuje. Spolu s ní a s manželkou cestuje po světě a učí jí už odmalička poznávat dobrodružství.

Není divu, teď se nějaký čas nejspíš nikam nepodívá. Jeho manželka je totiž podruhé těhotná. Sám Jakub tvrdí, že to nejspíš bude zase holčička, protože nic jiného prý neumí. Tak uvidíme, zda se tentokrát nesekne a radost mu nebude dělat malý fotbalista.