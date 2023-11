Přiznal chybu a strach o syna: Už to nejde vzít zpět, svěřil se Jakub Smolík

Každý rodič chce pro své děti jen to nejlepší. Čas od času ale i dobře míněný krok může spustit lavinu událostí, kterým by se člověk býval raději vyhnul. To si nyní nejspíš říká zpěvák Jakub Smolík, který nadchl svého syna pro svou vášeň. Ta je ale velmi nebezpečná, protože se jedná o motocross.

Na trať se šel se synem poprvé podívat, když mu byly pouze tři roky. Malého chlapce ovšem motorky okamžitě zaujaly, a tak se tomuto krásnému, ale nebezpečnému sportu začal věnovat. “Musím přiznat, že toho lituji! Hned bych to změnil, ale bohužel to nejde. Pokaždé, když s ním jdu na trénink, modlím se, aby se mu nic nestalo,” svěřil se zpěvák v pořadu Kápni božskou!

Oblíbený hudebník je sám vášnivý motorkář a doma má muzeum, které obsahuje celkem čtyřicet pět strojů. O sebe ale ani zdaleka nemá takový strach, jako o svého syna - Jakuba Smolíka juniora. “Hodně jsem si to uvědomil, když se na dráze, kam chodíme trénovat, vlastní vinou zranil trenér a skončil se čtyřmi zlomenými žebry. To bych si nikdy neodpustil,” sdělil upřímně.

Jablka nepadla daleko od stromu

Okamžiky jako je tento jsou přesně ty chvíle, kdy si Jakub Smolík uvědomuje, jak moc mu na jeho nejbližších záleží. “Čím je člověk starší, tím mu víc záleží na rodině. Ne vždy jsem měl dobré vztahy s bratrem, ale příští týden mu jdu na svatbu a mám z toho nesmírnou radost,” řekl v rozhovoru.

S manželkou Petrou má populární muzikant kromě desetiletého Jakuba ještě dceru Petru mladší, které je nyní sedmnáct let. Ta je rovněž hudebně nadaná a ráda s ním čas od času vystupuje na pódiu. Jakub Smolík je velmi rád, že jablko nepadlo daleko od stromu. Připouští ale, že čas od času to vytváří komické chvilky.

“Občas se mnou vystupuje, ale už je vyšší než já, tak to vypadá trochu divně, když zpívá »Říkej mi táto, že jsem tvé zlato « a já na ni koukám do výšky. Ale pořád je pro mě největší odměna. Když jsem měl šedesátiny, zazpívala mi písničku Tatínkova holčička a musím říct, že jsem na pódiu bulel,” zavzpomínal si hudebník dojatě.