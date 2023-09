Prachař balí ženy na pověstný humor, podlehla postarší herečka i světová modelka

Jakub Prachař sice není žádný prvoplánový hezounek, ale to neznamená, že by po něm nešílely ženy všech generací. On si ale umí vybírat. Kromě provařené exmanželky Agáty Hanychové mu postel zahřívala i světová topmodelka nebo třiapadesátiletá slovenská herečka.

Jak se zdá, u Jakuba Prachaře nehraje věk u žen roli, proto se po jeho boku objevily ženy různých generací. Kromě stejně staré Hanychové i výrazně starší Mórová a nyní zase o dost mladší Sandeva. Jakub to prostě s ženami umí, ať je jim dvacet nebo padesát.

První oficiální partnerkou, která se dostala do povědomí veřejnosti, byla herečka Martha Issová. S tou randil tři roky a jejich vztah se rozpadl roku 2010 kvůli Prachařově nevěře s balkánskou sexbombou Mirnou Silajdžič. S tou sice herec nějakou chvíli zůstal, ale také to nebylo to pravé ořechové.

Její místo nahradila právě Agáta Hanychová, se kterou se herec od dětství zná a v pubertě do ní byl dokonce bláznivě zamilovaný. Modelka ho ale nechtěla. Jeho čas tak přišel roku 2013, kdy si Aguš dokonce vzal za ženu. Prý šlo o spontánní nápad a vzali se, protože byla nuda. Dokonce neproběhla ani žádná vášnivá manželská noc.

„Já myslím, že 99 % svatebních párů svatební noc neprosexuje. Byli jsme tam s kamarádama a snažili se, aby se všichni bavili, takže jsme se jim věnovali,“ prozradila modelka pro ahaonline.cz.

S Agátou Hanychovou má pětiletou dceru Miu

Pár spolu vydržel do roku 2019, kdy se definitivně rozešel. Mezitím spolu stihli zplodit dceru Miu a Prachař si dokonce oblíbil i Agátina syna Kryšpína, o jehož adopci uvažoval. Nakonec se ale i zde začalo spekulovat o nevěrách, a to jak ze strany Agáty, tak ze strany Prachaře.

V souvislosti s Prachařem se mluvilo o pletkách s třiapadesátiletou vdanou slovenskou kolegyní Dianou Mórovou, s níž v ten čas zrovna seděl v porotě Talentu. A i když je o nějaký ten pátek starší než Jakub, dvojice si skvěle rozuměla, čehož si všimli i diváci u televizních obrazovek. Jeden z diváků dokonce tenkrát ještě Jakubově manželce Agátě poslal sms, ve které tvrdil, že ji viděl brzy ráno odcházet z Jakubova apartmánu.

„Na Jakuba ráno čekalo auto, které ho mělo odvézt na vlak. On ale dlouho nešel. Tak jsem šel zaklepat na dveře jeho pokoje. Z místnosti jsem slyšel ženské hekání. Za nějaký čas se Jakub objevil na recepci a nechal se odvézt na nádraží. Po něm ze stejného poschodí vyšla porotkyně Diana Mórová, která ale v hotelu nebydlela a nebyla tam ani nahlášena,“ bylo napsáno ve zprávě, která Agátě přišla.

Po rozvodu si Prachař přišel na pěkných pár miliónů

A i když se předtím snažila dcera Žilkové vztah zachránit, toto byl poslední hřebíček do rakve a manželství skončilo rozvodem, při kterém ji Prachař připravil o pěkných pár miliónů. Aby modelka mohla jeho požadavkům vyhovět, musel prodat rodinnou chalupu na horách, což ona i její matka oplakaly.

Další Prachařovou milenkou byla po rozvodu světová topmodelka Denisa Dvořáková, kterou Jakub sbalil na svůj pověstný humor. I když si skvěle rozuměli, vydrželi spolu jen krátce. Moderátora nebavilo na Denisu neustále čekat, kdy se na pár dní vrátí do Čech. Zůstali však dobrými přáteli.

Poslední velkou láskou Jakuba je Sara Sandeva, se kterou se seznámil během natáčení seriálu Dvojka na zabití. Právě zde přeskočila jiskra a od té doby je pár spolu. Sara dělá Jakubově dceři Mie nevlastní matku a vypadá to, že vše je zalité sluncem. Dokonce i Agáta prý vzala Saru na milost a normálně spolu komunikují. Sandeva skvěle zapadla i do rodiny Batulkové či Prachaře a třináctiletý věkový rozdíl nikomu nevadí.