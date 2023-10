Tatínkova princezna: S dcerou Miou sdílí Jakub Prachař velkou zálibu

Herec Jakub Prachař vychovává ve střídavé péči s exmanželkou Agátou Hanychovou dceru Miu, která nedávno oslavila již šesté narozeniny. Přestože je holčička jako každá jiná a tak má ráda růžovou, jednorožce a další věci, které by člověk u malé slečny očekával, jednou věcí možná překvapí - spolu s tatínkem se nadchla pro fotbal.

Populární herec Jakub Prachař se objevil v komediálním seriálu Vyšehrad, který vypráví o fotbalovém týmu. Velký fanoušek kopané je ale i v osobním životě. Již od malička totiž fandí Slavii, pro což nadchl dokonce i svou malou dceru Miu.

“Mia už se mnou na fotbale byla asi dvakrát a hrozně se jí to líbilo. Teď se mě pořád ptá, kdy půjdeme zase. Možná je to jen moje představa, že tam chce chodit, a ve skutečnosti tam chci chodit já,” zamyslel se herec v pořadu Show Jana Krause.

“Možná je to tím, že máme takovou domluvu, že na fotbale se může mluvit trošičku sprostě, takže to tam ze sebe vytřepeme a potom odcházíme domů s dobrou náladou,” dodal se smíchem a dále uvedl, že s Miou ale tráví spoustu času i mimo fotbalový stadion.

S tím by možná nesouhlasila jeho bývalá žena, influencerka Agáta Hanychová, která si již mnohokrát v živém vysílání na sociální síti Instagram stěžovala na to, že v době, kdy má Miu v péči tatínek, ji na její vkus až příliš často odkládá k babičce nebo do péče chůvy.

“Nenávidím střídavou péči a obzvlášť, když musíte dát dítě na termín a víte, že tatínek je na Maledivách a Mia bude s chůvou nebo babičkou a vy s tím nemůžete udělat vůbec nic,” uvedla před časem. Také nyní otevřeně uznala, že vztahy s Jakubem Prachařem jsou nahoru - dolů. Zato s Mirkem Dopitou, otcem syna Kryšpína, se kterým se znovu dala dohromady, vycházela skvěle dlouhé roky i po rozchodu.