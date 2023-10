Jakub Prachař je rád, že má konečně klid: Bouřlivý vztah s Hanychovou mu nechybí

Jakub Prachař se v Show Jana Krause rozpovídal o soužití se Sarou Sandevou, které je prý mnohem klidnější, než ty předchozí. Herec má za sebou velmi bouřlivé manželství s Agátou Hanychovou, z něhož vznikla společná dcera Mia. Ta prý po tatínkovi podědila například vášeň pro fotbal.

Jakub Prachař prožil po boku prostořeké Agáty Hanychové sedm let a nyní je rád, že má toto bouřlivé období za sebou. O to více si nyní herec užívá klidné soužití s makedonskou kráskou Sarou Sandevou, se kterou se seznámil na place.

"Je to daleko klidnější než kdykoli jindy," pochlubil se Prachař a s úsměvem dodal, že byl ve vztahu leckdy v ohni. "A když jsem měl pocit, že to jenom doutná, tak jsem se sám polil petrolejem," pobavil ironií sobě vlastní.

Zatímco Agáta Hanychová stihla od rozchodu vystřídat osm milenců, porodit dítě Jaromíru Soukupovi a následně se vrátit ke svému ex Miroslavu Dopitovi, Prachař je rád, že podobné problémy již nemusí řešit. S influencerkou ho ale spojuje šestiletá dcera Mia, která po něm zdědila lásku k fotbalu. Týmu Slavie byl navíc fanouškem i její pradědeček Ilja Prachař i Jakubův otec David Prachař.

Když chce mluvit sprostě, může mi to šeptat do ucha

"Pokaždé, když se vidíme, se mě ptá, kdy půjdeme znovu. Hrozně si to zamilovala," prozradil Jakub Prachař, jak s dcerou tráví čas a dodal, co na tom malou Miu vlastně láká.

"My máme takovou domluvu, že když má přetlak a chce mluvit sprostě, může mi to šeptat do ucha. A pak máme druhou domluvu, že na fotbale může taky mluvit trošičku sprostě. Tak možná proto tam tak ráda chodí. Vyčistit si svoji dětskou karmičku," vysvětlil herec, který relaxuje rybařením, hraním na bubny a taky vařením.

"Mám rád, když je to pracný. Třeba rád dělám buchty, protože tam dlouho trvá, než se to zadělá a pak se to plní a člověk u toho tak příjemně stráví čas a zapomene na všechno. U toho já relaxuju. A pak občas cvičím na bubny. Akorát otec mé dívky tam, kde jsem měl bubny, teď udělal přípravnu a peče tam dorty. Takže já jsem s těmi bubny musel vysmrdět a teď tolik necvičím," uzavřel.

Prachař je po boku Sandevy konečně šťastný