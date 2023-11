Jablko nepadá daleko od stromu a důkazem toho jsou i slavné české a slovenské krásky a jejich maminky. Občas byste totiž ani nepoznali, že jde o matku s dcerou, ale spíše byste hádali, že slavné krásky přišly na party se starší sestrou.

Do galerie jsme pro vás sesbírali fotografie českých a slovenských celebrit a jejich matek. Občas jsou si podobné jen drobnostmi, jindy zase slavné dámy vypadají jako jejich starší vydání. Při pohledu na ně nás v redakci napadlo, že zřejmě platí, že pokud chcete vědět, jak budete vypadat za dvacet let, tak se podívejte na svou maminku. A co vy? Jste si s vaší maminkou podobné? Pošlete nám na náš FB fotografii, ať to můžeme posoudit.

