Vyzkoušené ženské zlepšováky, díky kterým je balení na cesty hračka

Pokud jde o balení na příští cestu, náš tým zkušených redaktorů vám přináší důmyslné tipy, jak si vše usnadnit.

Vyhněte se pomačkanému oblečení

Udržujte své oblečení svěží a nepomačkané i při cestování pomocí hedvábného papíru. Doporučujeme zabalit každý kus oblečení zvlášť do hedvábného papíru, aby se minimalizovalo tření a vyhnuli jste se tomu, že po příjezdu budete ve všem vypadat, jako by vám oblečení přežvýkala kráva. Hedvábný papír navíc můžete při zpáteční cestě znovu využít k ochraně křehkých suvenýrů, kterými jste si na dovolené udělali radost.

Snadné líčení

Kosmetika na cestách, to dokáže pěkně zavařit. Doporučujeme proto přibalit si vatové tyčinky čištění uší, které můžete využít na kosmetiku. Jednoduše do každého make-upu zabalte čerstvý pár tyčinek, bezpečně je zabalte do voskovaného papíru a uložte do praktického sáčku. Tento chytrý hack zajistí snadné nanášení make-upu a zároveň eliminuje riziko rozlití nebo rozbití.

Šperky bez zamotávání

Pro milovnice šperků máme v rukávu trik, jak převážet náhrdelníky bez toho, aby se zamotávali. Stačí řetízek provléct brčkem na pití a dobře ho zapnout. Tahle důmyslná metoda nejenže zachová neporušený stav vašich řetízků, ale ještě vám ušetří drahocenný čas, který byste po vybalení tak jako tak věnovaly jejich rozplétání.

Optimalizace prostoru v kufru

Využijte prostor v zavazadle na maximum pomocí naší redakcí prověřené pyramidové metody balení. Začněte vrstvením složených košil a kalhot na dno kufru. Postupně vytvářejte menší vrstvy s dalšími kusy oblečení a stoupejte směrem nahoru. Zbylé mezery vyplňte menšími předměty, jako jsou ponožky a spodní prádlo, čímž zajistíte, že oblečení zůstane na svém místě a maximálně využijete každý centimetr prostoru.

Lehké toaletní potřeby

Odlehčete si náklad a minimalizujte riziko nepořádku tím, že se rozhodnete pro toaletní potřeby ve formě prášku. Naši odborní redaktoři na tento tip přísahají, protože práškové produkty, včetně mýdla a šamponu, váží výrazně méně než jejich tekuté protějšky. Nejenže snížíte zátěž zavazadel, ale také se zbavíte obav z vytečení a rozlití.

Pokud využijete tyto naše balicími triky, zvládnete příště přípravu na cestu jako profesionál. Díky smysluplnému balení věcí si cestu užijete bez stresu a s vědomím, že se vašim věcem po cestě nemůže nic stát.