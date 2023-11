Dvaačtyřicetiletá Tereza Pergnerová je kontroverzní postavou českého šoubyznysu. Svého času rozdělovala republiku na dvě poloviny, na ty, kteří ji až nekriticky zbožňovali a pak na ty, kteří jí nemohli přijít na jméno. Dlužno dodat, že do první skupiny patřili děti a puberťáci, v té druhé byli jejich rodiče.

Dnes už jsou z dětí a puberťáků také rodiče a i Tereza Pergnerová je jinde, než před sedmnácti lety. V současnosti to vypadá, že je před touto submisivní ženou třeba smeknout. Dokázala vyhrát nad tvrdými drogami, nad sebou a svými démony. Dnes je již třináct let čistá a vzorně se stará o své dvě děti. Alespoň to tak na první pohled vypadá.

Velmi pozorně se podívejte na následující video. V tomto starém dílu ESA sesešla s Ivetou Bartošovou. Byly tak veselé a spontánní skutečně jen tak? Co si o tom myslíte?

Prohlédněte si naší galerii, najdete v ní fotografie, které ukazují podstatné životní milníky v životě známé moderátorky, a také, jak se na ní braní heroinu podepsalo.

Život Terezy Pergnerové v číslech:

Narodila se 25. června 1974 v Praze.

Studovala konzervatoř, kterou nedokončila.

V roce 1994 (do roku 1999) začala Tereza moderovat hitparádu ESO na TV Nova. A už v té době začala s tvrdými drogami.

15. listopadu 2000 porodila syna Samuela.

V červenci 2003 konečně úspěšně podstoupila léčení v komunitním zařízení Pocestný mlýn.

V roce 2004 začala pro televizi Prima moderovala realityshow "VyVolení".

14. července 2005 získala z nařízení soudu opět do péče svého syna.

18. 3. 2008 porodila v Praze dceru Natálii.

Nyní žije se svým přítelem Jiřím Chlebečkem.

