Jáchym Kraus má zvláštní vztah s rodiči: Chce se s nimi vídat před placením účtů

I když se syn slavných rodičů Jáchym Kraus poprvé objevil na televizních obrazovkách už jako malý kluk, u herectví nezůstal a rozhodl se upřednostnit studium na zahraniční škole, kde bude sám za sebe. Občas se mu ale po rodičích zasteskne, hlavně prý, když přijde na placení účtů.

Nejmladšího syna Ivany Chýlkové a Jana Krause jste mohli vidět už jako sedmiletého chlapce v seriálu To nevymyslíš, kde ukázal, že herecký talent po rodičích rozhodně zdědil. Není tedy divu, že brzy následovaly další filmy. Za zmínku stojí Svatba na bitevním poli či cyklus Soukromé pasti.

Největší slávu však získal díky účinkování v seriálu Gympl, kdy se do něj zamilovala spousta puberťaček. Bohužel to ale byla poslední role, kde mohly svého idola vidět. Po dotočení druhé řady seriálu se totiž rozhodl pověsit povolání herce na hřebík. Raději se stáhl do ústraní a rozhodl se pro studium v zahraničí. Davy fanynek mu totiž byly nepříjemné, a také chtěl něco dokázat sám, bez slavného jméno. Začal tedy studovat v Londýně byznys a IT na univerzitě.

Místo hraní dal přednost studiu v zahraničí

Ve volném čase rád cestuje. Našel si totiž přítelkyni, která není klasická Češka.

„Jáchym chodí s Diankou, která je napůl Češka, napůl Indonésanka, ale do čtrnácti vyrůstala v Indonésii," prozradila jeho maminka Ivana Chýlková pro časopis Moje psychologie. Ta se kvůli potenciální snaše dokonce snažila naučit anglicky, ale jak sama říká, pro tento jazyk nemá talent a je na něj v podstatě alergická. Po nějakém čase to tedy vzdala a se synovou přítelkyní se dorozumívá, jak se dá.

Moc často se naštěstí nemusí Ivana snažit, syn je neustále někde za hranicemi, takže se příliš nevídají. Naposledy se měl s rodiči potkat v Asii, což vtipně okomentoval na Frenkvenci 1 jeho otec, oblíbený herec a moderátor Jan Kraus.

Rodiče mají problém se dorozumět s jeho přítelkyní

„On to vyřizoval sám, zdá se, že by taky rád viděl rodiče. Má to přímou souvislost i s existenčními starostmi. Je dobré občas rodiče pozdravit. Zejména před platbami a podobně,“ pobavil posluchače a ukázal, že ve většině rodin s dětmi je to stejné.

Ať je to, jak chce, z Jáchyma vyrostl velmi pohledný a inteligentní mladý muž, který má cit pro módu a rozhodně se nebojí jít si za svým. Jen je škoda, že už ho nejspíš v žádném filmu ani seriálu neuvidíme.