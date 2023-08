Iveta Vítová v slzách: O dětech rozhoduje někdo, kdo je nezná a nežije s námi

Manželství moderátorky Ivety Vítové skončilo nevěrou ze strany manžela Jaroslava Víta. Nyní se dvojice již rok a půl rozvádí, bohužel to ale vypadá, že soudy se potáhnou ještě nějakou dobu. Momentálně se dvojice nedokáže dohodnout na péči o jejich dvě děti, Anetku a Matyáše.

Někdejší Miss se svým manželem byla dlouhých jedenáct let a platili za jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Že je jejich vztah u konce, oznámila v den svých 39. narozenin loni v květnu. „Všechno chce čas, hodně času, abyste zjistili, že vám je takhle vlastně nejlíp a že si vás nezasloužil. Nemá cenu být ve vztahu, ve kterém není respekt, láska,“ řekla tehdy deníku Blesk.

Důvodem byla nevěra - Jaroslav Vít se tehdy zakoukal do dcery herce Vladimíra Kratiny Dominiky, která kvůli poměru rovněž spálila mosty a opustila manžela Jiřího.

“Máme za sebou už několik stání a bohužel to vypadá, že jich bude ještě hodně. Když se dva lidi nedokážou dohodnout, musí to rozhodnout soudy. Momentálně řešíme hlavně péči o děti. To je vždy velmi citlivé,” připustila moderátorka pro redakci Kafe.cz smutně.

Střídavou péči za ideální nepovažuji

“O dětech rozhoduje někdo, kdo se sice do vaší situace snaží vcítit a pochopit ji, ale nezná vás, nezná vaše děti, nežije s vámi a neví, jaké máte v rodině vztahy. Tím, že si starší děti mohou říct, jak by si situaci přály vyřešit, se situace paradoxně může ještě více zkomplikovat,” popsala své pocity Iveta Vítová.

“V poslední době soudy rády přidělují střídavou péči, ale osobně jsem proti tomu. Dítě má mít jeden domov a baťůžkové děti, jejichž rodiče se navíc neshodnou a mají třeba i jiné styly výchovy, z toho podle mě nemohou vyjít dobře. V našem případě se naštěstí o střídavé péči neuvažuje, i tak je to ale velmi komplikované, padla už nějaká odvolání a bohužel to ještě nějaký čas potrvá,” řekla smutně Iveta Vítová pro Kafe.cz.