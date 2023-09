Vídají děti Vítové svého otce? Prapodivnou odpovědí si modelka zavařila

Moderátorka a někdejší Miss a modelka Iveta Vítová prožívá velmi stresující životní období. Rozvádí se totiž se svým manželem Jaroslavem Vítem, se kterým má dvě děti - Anetku a Matěje. Bohužel to vypadá, že se soudní tahanice potáhnou ještě dlouho. Dvojice, která dříve platila za jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu, totiž nedokáže najít společnou řeč.

Lásku pohledné moderátorky a podnikatele zhatila, jak už to tak často bývá, nevěra. Iveta Vítová se fanouškům svěřila v den svých 40. narozenin, spekulace, že se v jejich vztahu něco děje, se ale objevovaly již nějakou dobu. Pozorným pohledům totiž neušlo, že spolu manželé přestali chodit do společnosti.

Jaroslav Vít tehdy měl mít poměr s dcerou herce Vladimíra Kratiny Kristýnou, která v tu dobu byla rovněž zadaná a s partnerem vychovávala malé dítě. Iveta Vítová se přes tuto zradu nemohla přenést, a tak se rozhodla, že z nešťastného manželství odejde. Tím se ovšem spustila velká rozvodová bitva, jejímž předmětem je nejen majetek, ale také péče o děti.

“Já nejsem fanoušek střídavé péče, ale o té se v našem případě ani neuvažuje. Předpokládám, že děti zůstanou i nadále se mnou,” vysvětlila moderátorka a posteskla si, že bohužel o péči o potomky rozhodují úředníci, kteří se sice snaží, ale s rodinou nežijí, a tak nemají šanci přesně znát veškeré poměry v rodině.

Společnou řeč dvojice dosud nenašla

S oběma dětmi se moderátorka již před časem odstěhovala z domu, kde dříve žili jako rodina. Naštěstí se jí ale podařilo sehnat bydlení nedaleko, a tak dcera Anetka nemusela měnit ani školu, ani kamarády. Za tatínkem to mají děti také blízko, nicméně právě to je nejspíše kamenem úrazu. Při dotazu, zda děti svého otce vídají, odpověděla totiž moderátorka vyhýbavě a vážně. “To je právě v našem případě složitější, raději bych to příliš nerozebírala,” sdělila pro Kafe.cz. Bývalá modelka si odpovědí zřejmě zavařila, jelikož akorát rozvířila vlnu spekulací, že děti tatínka nevídají.

Vzhledem k tomu, že ohledně péče se podle slov Ivety Vítové shodli, nabízí se tak možnost, že se dvojice nemůže shodnout na výši výživného. Vzhledem k tomu, že je moderátorka na mateřské dovolené, je jasné, že si rozvodem pravděpodobně finančně pohoršila. Tomu ostatně nasvědčuje mimo jiné také fakt, že místo dovolené u moře jezdí s dětmi pouze po výletech v Čechách.