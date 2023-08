Toušlová ze 13. komnaty zažila peklo: Máma se chtěla zabít po porodu její sestry

Pohledná tmavovláska se od malička toužila stát herečkou, což jí překazila nemoc hlasivek. Stala se tak alespoň moderátorkou. A ne jen tak ledajakou, založila cyklus 13. komnata, který odkrývá trápení známých osobností. Sama si v životě prošla peklem, je tudíž pro tento typ pořadu tou pravou.

Pokud váháte, odkud znáte Ivetu Toušlovou, pak si vzpomeňte na oblíbený cyklus České televize 13. komnata, jejíž je právě Toušlová zakladatelkou. Původně se mělo jednat o třináctidílnou sérii, ale vzhledem k neskutečnému diváckému ohlasu bylo natočeno více než pět set dílů a jde o nejdéle běžící dokumentární cyklus v historii televize.

Iveta tak už třicet let natáčí reportáže, mluví s lidmi o jejich problémech, starostech a prožívá s nimi smutné životní osudy. Díky svému přístupu a empatii se jí osobnosti otvírají a sdělují takové věci, které by za normálních okolností mezi lidi nepustily.

13. komnata jí změnila pohled na svět

"Mnohokrát se mi stalo, že jsem přišla do střižny se špatnou náladou, měla pocit, že jsem „největší chudák“ na světě, a pak jsem si přehrála příběh někoho z našich třináctkářů a měla chuť si nafackovat za to, jak se rouhám. A tohle myslím funguje i u diváků. Prostě si po zhlédnutí řeknou: buďme rádi za to, co máme. Může být hůř," prozradila Iveta pro Vlastu.

Málokdo však ví, že vznik pořadu je spjat s její maminkou, která trpěla depresemi. Dokonce se pokusila o sebevraždu.

"Maminka začala stonat po těžkém porodu mé sestry, brala jsem to tak, že dítě není radost, ale riziko, a že se můžu taky zbláznit. Mateřství i manželství jsem proto velmi dlouho odkládala. Prostě jsem měla strach," prozradila dále bezdětná Toušlová důvod, proč nikdy nebude mít potomka.

Své soukromí si pečlivě hlídá

Byla to však právě její maminka, kdo si po letech při sledování dokumentu, kde o depresích mluvil herec Marek Vašut, posteskl, že je škoda, že nic takového nebylo, když se to stalo jí. A tak vznikla 13. komnata.

Iveta nemá v soukromém životě také příliš štěstí, jednu dobu žila s bývalým ředitelem České televize Jiřím Janečkem. Následoval ale drsný rozchod, který plnil stránky bulváru. Nynějšího partnera si tak Iveta nechává pro sebe.