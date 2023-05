Iveta Lutovská oslavila 40. narozeniny: Naštěstí se přes noc nic nezměnilo, říká

Uplynulý rok byl pro bývalou Miss a televizní moderátorku Ivetu Lutovskou velmi náročný. Rozpadlo se jí totiž manželství, které bylo dlouhou dobu považováno za jedno z nejstabilnějších v českém showbyznysu, a tak se musela vyrovnávat nejen se ztrátou, ale také zcela praktickými záležitostmi. Prakticky přes noc se totiž stala maminkou samoživitelkou.

Manžel pohledné moderátorky, Jaroslav Vít, v loňském roce nedokázal utajit aférku s dcerou herce Vladimíra Kratiny Dominikou, která v tu dobu měla být rovněž zadaná. V pletkách mu nebránil ani fakt, že měl s manželkou doma dvě děti. Sympatické plavovlásce Ivetě s ním poté došla trpělivost a s oběma potomky - dcerou Anetkou a synem Matějem, kterému v době rozchodu nebyl ani jeden rok, se od nevěrného muže odstěhovala.

Přestože to pro Ivetu Lutovskou byla velká rána, nějakou dobu její vztah ke svému konci podle všeho směřoval. Moderátorka totiž později přiznala, že se nejednalo o první aférku jejího manžela.

O víkendu krásná maminka dvou dětí oslavila 40. narozeniny. A jak prozradila pro Kafe.cz, velmi si svůj výjimečný den užila. “Nebylo to nic velkého, pouze jsme s nejbližšími a pár přáteli odpoledne grilovali. Přišly také kamarádky s dětmi, a tak jsme tu měli trochu školku. trochu jsem se toho bála, ale přes noc se čtyřicítkou nic nezměnilo. Možná, že až bude příležitost, oslavím narozeniny ještě jednou s dospělými a třeba si někam vyrazíme, pokud budu mít hlídání pro děti,” popsala, jak své životní jubileum prožila.

Můj nový vztah je spíše dílo novinářů

Nedávno se v médiích objevila informace o tom, že Iveta Lutovská již stihla najít novou lásku. Nyní vše krásná blondýnka uvedla na pravou míru. “Ono to, že mám nějakou známost, po pravdě vytvořili spíš novináři. Já totiž vlastně ani nevím, jestli bych to nazvala známostí,” vysvětlila pro Kafe.cz.

“Pravda je taková, že někoho vídám. Je to ale jen občas, protože ta osoba má teď momentálně také svých starostí dost. Vlastně ani nevím, jestli se dá říct, že si občas někam vyrazíme, protože s dětmi to tak úplně nejde. Ale vídáme se a je příjemné, že člověk na život a to, co řeší, není sám. Není to ale nijak často a ani to není moc závazné. Možná bych to nazvala spíš přátelstvím,” řekla pro Kafe.cz Iveta Vítová.

Nové lásce jako takové se ale moderátorka nebrání. “Jen jsem spíš ten typ člověka, který si napřed chce dát vše do pořádku a teprve potom se uvidí,” sdělila s tím, že přece jen stále není formálně rozvedená a její komunikace s exmanželem také potřebuje nějaký čas, aby se hrany obrousili a jejich komunikace, zejména kvůli dětem, mohla opět fungovat.