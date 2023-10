Ivetě Lutovské muži píší oplzlosti: Jsou neuvěřitelně drzí a mnohdy i zasnoubení

Televizní moderátorka a někdejší Miss ČR Iveta Lutovská, která před časem prožila opravdu nehezký rozchod se svým stále ještě manželem Jaroslavem Vítem, zatím novou lásku nenašla. Spekulovalo se sice o vztahu s otcem synova spolužáka, nicméně podle jejích slov o nic vážného nešlo. Na seznamování nemá nyní příliš mnoho času, pro Kafe.cz ale prozradila, jaké má zkušenosti s randěním.

“Já jsem byla dlouho zadaná, takže že bych měla nějak mnoho zkušeností s randěním, to ne. Z toho důvodu jsem ani na žádné schůzce nezažila nic doopravdy bizarního nebo šíleného. Píšou mi ale pánové třeba na Facebooku nebo Instagramu a musím říct, že je to občas síla,” prozradila sympatická plavovláska pro Kafe.cz.

“Nechci, aby to vyznělo hloupě, ale to, co mají někteří muži tu drzost napsat, je občas skutečně neuvěřitelné. Chybí tomu jakýkoli vtip, slušnost, vlastně tomu chybí často všechno. Potom se podívám na jejich profily a vidím, že tam mají fotografie s partnerkami, napsáno, že jsou zasnoubení, ale přesto se nestydí něco podobného napsat,” kroutí hlavou Iveta Vítová, která postupně došla k závěru, že jediná možná obrana je na podobné zprávy zkrátka nereagovat.

Normální chlapy člověk nenajde na internetu

“Je ale také pravda, že momentálně nikoho aktivně nehledám. Stále ještě nejsem rozvedená, mám toho opravdu hodně a tak si užívám čas sama se sebou, s dětmi a rodinou. Až se to všechno vyřeší a bude klid, tak věřím, že zase budu mít čas sama na sebe a budu se moci někam posunout,” vysvětlila moderátorka, která je maminkou dvou dětí, Anetky a Matěje.

“Některé mé kamarádky si partnera našly na seznamce, ale trochu se bojím, že s mým jménem by se toho chytili akorát novináři. Navíc když to vidím na těch sociálních sítích, tak si nemyslím, že by to byla cesta, kterou bych chtěla jít. Věřím, že normální chlapi existují, ale na internetu je asi člověk nenajde,” uzavřela Iveta Lutovská.

Její manželství s podnikatelem Jaroslavem Vítem se rozpadlo loni na začátku léta po jedenácti letech. Důvodem měla být nevěra ze strany muže a ani malý syn, kterého spolu dvojice v tu dobu měla, jim rozpad rodiny nepomohl zvrátit. Moderátorka proto požádala o rozvod, který stále ještě není vyřešený, a to z důvodu stále trvajících sporů ohledně úpravy péče o děti.