Vítová pláče za malým synem: Musím se smířit s představou, že ho odkládám

Televizní moderátorka Iveta Vítová prožívá komplikované životní období, ve kterém se rozvádí se svým manželem, podnikatelem Jaroslavem Vítem. Nepříjemnou etapu jí zlepšuje čas strávený s dětmi, se kterými nyní tráví velmi aktivní prázdniny. Pro Kafe.cz prozradila, co vše mají společně v plánu.

“Zrovna se vracíme s dětmi ze Šumavy, pojedeme určitě k prarodičům, kteří žijí na Třeboňsku, máme v plánu výlety na kole i spoustu dalších akcí. Snažím se, aby to opravdu byly prázdniny se vším všudy,” vysvětlila sympatická plavovláska pro Kafe.cz.

Její syn Matýsek právě oslavil druhé narozeniny, a tak se nabízela otázka, jestli ho po prázdninách již čeká školka, nebo bude ještě nějaký čas doma s maminkou. “Já jsem si teď naopak prodloužila mateřskou na tři roky. Možná, že půjde třeba na den nebo dva do nějaké školičky, ale spíš z toho důvodu, aby byl také mezi dětmi. Musím se ale napřed smířit s představou, že ho někam vlastně odkládám. Možná, že pro maminky je to horší, než pro děti,” podělila se o své pocity Iveta Vítová s tím, že do září je přece jen ještě dost času.

S otcem svých dětí - Matýska a Anetky, se bývalá Miss ČR momentálně rozvádí. Dvojice má po prvním stání a pravděpodobně jich ještě bude hodně. Neshodnou se totiž téměř na ničem, a tak bude ještě dlouho trvat, než se konec jejich manželství definitivně vyřeší.

K rozpadu vztahu došlo v době, kdy malý Matýsek nebyl ani rok starý. Důvodem byly opakované nevěry ze strany Jaroslava Víta, které se moderátorka rozhodla nadále netolerovat. S dětmi se odstěhovala o několik ulic dál, aby nebylo v případě dcery měnit školu, kroužky a kamarády a snaží se, aby se dokázali domluvit alespoň jako rodiče.

Iveta Vítová již našla novou spřízněnou duši, kterou je otec Anetčina spolužáka. Jejich vztah zatím není nijak vážný a podle slov moderátorky funguje především na tom principu, že mají čas od času s kým vyrazit například na večeři a sdílet radosti a strasti každodenního života.