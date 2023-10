Penk vzpomínal na zesnulou Bartošovou, ta mu po nevěrách nemohla přijít na jméno

Michal Penk se po letech závislosti na pervitinu vrátil na koncertní pódia. Během pražského koncertu hudebník zavzpomínal na svou bývalou lásku Ivetu Bartošovou, se kterou krátce chodil na začátku 90. let. Jejich vztah ale tehdy pokazila nevěra.

Michal Penk a Iveta Bartošová se seznámili v hudební branži. Nazpívali společně několik písniček jako Zpívej, Každý den vychází slunce nebo Horší, když se neotevře padák.

Po čase pak mezi dvojicí přeskočila jiskra a jejich pracovní vztah přerostl v milostný. I když to zprvu vypadalo na velikou lásku, románek skončil poměrně rychle.

K bouřlivému rozchodu tehdy došlo na Kubě, kam Bartošová odjela točit televizní pořad. Penk se nechal unést kouzlem jakési mladé Kubánky a přímo před zraky své partnerky se s ní oddával sexuálním radovánkám, což byla pro Ivetu poslední kapka a s nevěrníkem poměr ihned ukončila.

Zahýbal mi před očima

"Zahýbal mi tam přímo před mýma očima. A dělalo mu to dobře. Už po krátké době jsem pochopila, že to nemá význam, nějaký čas, asi rok, jsme spolu ale bydleli," zavzpomínala Iveta Bartošová na Michala Penka v autobiografické knize Neměla jsem se narodit.

Podle Ivety byl hlavním viníkem jejich rozchodu právě záletný hudebník a ačkoliv se jejich cesty nerozešly v dobrém, Michal Penk na Bartošovou dodnes vzpomíná.

"Tuto skladbu jsem se rozhodl zařadit, protože jsem k ní složil hudbu. Měl jsem co dělat, abych to odzpíval, cukaly mi koutky dojetí. Měl jsem co dělat, abych se nerozbrečel, vůbec jsem se nemohl dívat do lidí, protože někteří brečeli," svěřil se zpěvák v Showtimu. Otázkou je, zda by z jeho rozhodnutí měla radost i zesnulá hvězda, která mu po opakovaných nevěrách nemohla přijít na jméno.

Michal Penk má za sebou bouřlivé mládí plné drog i nevěr