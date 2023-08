Ivanka Trumpová teskní po mamince: Hrob slavné Češky přitom zeje prázdnotou

Minulý rok v červenci zemřela rodačka z České republiky Ivana Trumpová. Někdejší úspěšná lyžařka se provdala za slavného amerického podnikatele a bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa. Právě její exmanžel ji nechal pohřbít na svém golfovém hřišti v Bedminster v New Jersey. Nejnovější snímky ukázaly, že místo jejího odpočinku je silně zanedbáno.

Ivana Trumpová zemřela 22. července 2022 na následky pádu ve svém bytě na Manhattanu. Její smrt zasáhla jak Českou republiku, tak Ameriku. Všechny její děti zůstaly žít v USA. Především dcera Ivanka udělala vedlé svého slavného otce úspěšnou kariéru.

Zanedbaný hrob

O vzpomínku na milovanou mámu se podělila na svém Instagramu právě jednačtyřicetiletá Ivanka. „Dnes je to rok, co zemřela moje maminka. Její osvětlující a nezměřitelný otisk v našich životech s námi zůstává každý den. Chybíš mi víc, než si myslíš, mami!“ napsala emotivně v příspěvku. Půvabná Ivanka na svou maminku sice vzpomíná, ale na hrob se tak často nevydává, alespoň podle Daily Mail. Deník přišel se smutným odhalením. Hrob slavné češky je zarostlý trávou a evidentně se o něj nikdo nestará. Stav hrobu je až tak špatný, že náhrobní kámen je sotva vidět.

Špatná reklama

Reakce Trumpova okolí přišla po mediální kritice velmi rychle. Jeden ze zaměstnanců Trumpa prozradil, že základy hrobu potřebují čas, aby si sedly, poté má být místo Ivanina posledního odpočinku nahrazeno větším náhrobkem. Za jak dlouho by se tak mělo stát, zatím rodina Trumpových neprozradila. Všichni členové rodiny a to hlavně bývalý prezident USA to schytávají i od fanoušků na sociálních sítích. „Typický Donald. Jakmile z člověka dostane to, co chce, přestane se o něj zajímat,“ zaznělo v jednom z komentářů, „Jaká příšerná, neuctivá rodina,“ stálo v dalším. Jeden z diskutujících uživatelů přiložil dokonce fotografii hrobu syna současného prezidenta Joea Bidena. Místo je podle čerstvých květin dokonale opečovávano a hojně navštěvováno.