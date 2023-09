Ivana Jirešová o dceři: Pořád to není ideální, ale pracujeme na tom

Herečka Ivana Jirešová se ukázala na otevření lázní na Slovensku, kde kromě svého vztahu k léčebným procedurám promluvila pro kafe.cz i o tom, jaké má aktuálně vztahy se svou dcerou Sofií, se kterou v minulosti i kvůli složitým vztahům s bývalým partnerem Ondřejem Höppnerem nevycházela úplně ideálně.

Ivana Jirešová při otevírání Caracall Spa ve slovenských Kúpeloch Brusno výběrem outfitu naprosto zazářila a byla jednou z ozdob otevírání nového, luxusního lázeňského komplexu. A herečka při té příležitosti prozradila, jaký vztah má k lázním jako takovým.

„Já jsem byla atyp už asi od 24 let, já jsem ten lázeňský povaleč, nikdo mě nechápal, že mě to láká už v takhle raném věku,“ svěřil se pro kafe.cz „V době mého mládí to přitom bylo více o tom, že do lázní jezdili spíš jenom důchodci, a já jsem tam mezi nimi byla totálně šťastná. Chodila jsem spát v devět, užívala si procedury. Jsem takový nefalšovaný prototyp milovníka lázní. Pro mě je to nejlepší relax.“

A herečka rovnou prozradila, proč má k lázním tak pozitivní vztah. „Jak jsem senzitivní, tak bývám rychleji unavená, někdy až nemocná… Když jsem dospívala, všechno mi přislo takové temné, takže se snažím co nejvíc dostávat do pocitu, který mi dělá dobře,“ vysvětlila hvězda seriálu Ordinace v růžové zahradě. „V tomhle věku už je to super, ale samozřejmě, když jsem byla na střední nebo měla soudy kvůli dítěti, tak na mě všechno působilo hodně intenzivně. Díky tomu vím, že se v takových chvílích musím snažit dostávat do té pozitivní energie. Nejspíš i proto jsem takový příznivec lázní.“

O dceru musím bojovat, uvědomuje si Jirešová

Jirešová také pro kafe.cz přiznala, jak to aktuálně má se svou dcerou Sofií. S tou měla nějakou dobu poměrně složitý vztah, který nakonec vyústil v dceřin odchod k otci. Nyní už sice Sofie zase bydlí s mámou, jak ale herečka přiznala, k úplné nápravě jejich vztahu zatím nedošlo.

„Já jsem vychovaná tak, abych řekla, když něco není v pohodě, což se Sofi někdy nelíbí,“ svěřil se Jirešová pro kafe.cz. „Takže bohužel musím přiznat, že ačkoli je to mezi námi lepší, než to bylo, následky po tom, co si Sofi zažila kvůli tomu, že jsme se s Ondřejem spolu neuměli dohodnout, tam pořád ještě jsou.“

Půvabná herečka si přitom uvědomuje, že spravit rozhárané rodinné vztahy může být otázkou poměrně dlouhé doby. „Člověku nezbývá nic jiného než bojovat. Těžko se mi o tom mluví, ale byly i chvíle, kdy mě Sofi odmítala. I jako mámu,“ přiznala Jirešová.

Herečka ale boj o dceru nevzdává. „Já jako máma musím být trpělivá a připravená o ni stále bojovat, i když se mi to někdy může zdát těžké. Je to moje dítě, budu ji vždycky milovat,“ řekla. „Jako matka asi nemohu udělat víc, než že budu bojovat za to, aby to bylo lepší a snažit se být trpělivá. Chci věřit, že se to díky tomu postupem času zlepší. Ale i kdyby se to nestalo, pro svou dceru tady stejně vždycky budu.“