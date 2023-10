Dominika Gottová se pustila do Ivany: Hrubě porušila tatínkovo přání

Ivana Gottová při příležitosti smutného výročí úmrtí svého manžela Karla Gotta oznámila fanouškům zásadní novinku. Vdova se rozhodla s dcerami opustit legendární vilu na Bertramce a vybudovat v ní muzeum zesnulého zpěváka. S novinkou ale zásadně nesouhlasí nejstarší dcera hudebníka Dominika Gottová.

Ivana Gottová se snaží od smrti svého milovaného muže Karla Gotta udržovat jeho památku. Vdova dokončila důležité projekty jako celovečerní film Karel, autobiografickou knihu Má cesta za štěstím či vzpomínkový koncert v O2 areně, nyní se navíc rozhodla udělat krok, který nikdo nečekal.

"Milí Karlovi příznivci, nejspíš i vy dnes na mého manžela vzpomínáte víc než jindy a já cítím, že právě dnes je ten správný den, abych se s vámi podělila o důležitou novinku, kterou chystáme na druhou polovinu příštího roku. Rozhodla jsem se spolu se svými dcerami, že u příležitosti Karlových nedožitých pětaosmdesátých narozenin a pátého výročí jeho odchodu zpřístupníme náš dům v ulici Nad Bertramkou," překvapila Gottová v prohlášení na Instagramu.

"Uvidíte naši milovanou vilu autenticky tak, jak v ní můj muž žil v letech 1974–2019, tedy více než polovinu života. Vím, že by ho těšilo, že se náš rodinný dům otevře veřejnosti," dodala Ivana a lidé jsou z novinky naprosto nadšení. "Na fotografii Jaroslava Tatka z roku 1992 je vidět, že pro Karla bylo přirozené pozvat si občas domů na Bertramku své příznivce. Chtěla bych, aby to tak bylo i v budoucnu. Věříme, že VILLA GOTT se stane místem pro vás, kteří jste ho milovali a nezapomněli na něj. O detailech vás budu postupně informovat," okomentovala archivní snímek, na němž Slavík ve svém domě hostí své příznivce. Podle Dominiky Gottové ale Ivana hrubě porušila otcovo přání.

Vila měla zůstat domovem pro dcery

Dominika Gottová nemá se svou macechou Ivanou Gottovou vůbec dobré vztahy, a proto není překvapení, že zpěvákova nejstarší dcera vyjádřila nesouhlas se zpřístupněním Bertramky. Podle ní by si její otec přál, aby nemovitost zdědily jeho nejmladší dcery Charlotte a Nelly.

"Můj tatínek si přál, aby vilu paní Gottová nikdy neprodávala a zůstala cenným domovem pro jejich dcery, mé mladší sestry. Proč se tedy chystá porušit jeho přání? Jde jí o další peníze? Tatínka nechala paní Gottová v roce 2019 pochovat na nedalekých Malvazinkách s tím, že ho bude mít s dcerami blízko sebe. Tím už tehdy nesplnila jeho přání, aby byl pochovaný u svých rodičů v Újezdu u Svatého Kříže. Teď se z Bertramky s mými sestrami chystá odejít. Nerozumím tomuto postupu," poslala Dominika ostré vyjádření do redakce webu Extra.

Gott totiž podle ní své fanoušky sice miloval, s plánem své ženy by ale rozhodně nesouhlasil. "Už jenom proto, že okolo ní bydlí další lidé, kterým by se přívaly fanoušků v ulici Nad Bertramkou nelíbily. Chtějí mít také svůj klid a bezpečí. Zeptala se jich paní Gottová na to, co si o jejím nápadu myslí? Zda jim někdo bude garantovat bezpečnost? Aby nemuseli mít strach o majetek?" vysvětlila prvorozená dcera Gotta s tím, že by vzpomínkové místo mělo vzniknout jinde.

"Proč nemůže muzeum Karla Gotta vzniknout na jiném místě? Mimo zabydlenou oblast? Takový nápad je pěkný, ale nikoli ve vile v ulici Nad Bertramkou. Na tatínka dnes velice myslím, jeho odchod mne pořád hodně bolí. Zapálím za něj doma ve Finsku svíčku a budu vzpomínat na to hezké, co jsme spolu prožili," uzavřela Dominika Gottová.

Příznivci Gotta se už příští rok budou moci podívat do slavné vily na Bertramce