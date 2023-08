Ivana se rozplývá blahem, nevěřila, že by nový projekt o Gottovi mohl vyjít

Ivana Gottová se stále stará o odkaz svého zesnulého muže Karla Gotta. Pro fanoušky Mistra připravuje jeden pojekt za druhým. Nyní všechny přiznívce slavného zpěváka potěšila novým projektem ve spojení s Českým rozhlasem.

Autobiografie Karla Gotta Má cesta za štěstím bude mít rozhlasovou podobu. Četbu a odvysílání má ve své kompetenci Český rozhlas Dvojka. Příběhy ze života Gotta bude posluchačům předčítat herec Igor Bareš. Rozhlas pro tento projekt použil hlas zpěváka vytvořený pomocí umělé inteligence.

Změny v týmu Gotta

O zpěvákův odkaz se stará především jeho manželka, která je zároveň i jednatelkou agentury Karel Gott Agency. Do loňského roku byla ještě po jejím boku bývalá mluvčí Karla Gotta Aneta Stolzová. „Jako tisková mluvčí Karla Gotta jsem měla možnost získat velké zkušenosti, potkat se s řadou zajímavých lidí a prožít několik fantastických let, která mě po všech stránkách obohatila. A hlavně, pracovala jsem po boku člověka, kterého si dodnes velice vážím a vzhlížím k němu,“ prozradila pro iDnes.

Zároveň také osvětlila, že za koncem spolupráce rozhodně není žádné rozkmotření s Ivanou. Právě řada lidí z okolí zpěváka dlouhodobě označovala Ivanu jako problémový prvek v jeho životě. „Ivaně Gottové bych chtěla i takto poděkovat za obrovskou příležitost, kterou jsem díky ní dostala, a měla tak možnost prožít období, které je nezapomenutelné. S Ivankou nás pojí letité přátelství a ukončení profesní spolupráce na něj nemá žádný vliv,“ dodala.

Spokojená Gottová

Z nového projektu má vdova po Karlu Gottovi opravdovou radost. „Když mě Český rozhlas s nápadem na zapojení Karlova hlasu do audioverze knihy oslovil, nevěřila jsem, že už by to dnešní technologie ve vysoké kvalitě umožňovaly. Doufám, že posluchači budou výsledkem nadšeni, stejně jako tým, který na projektu pracuje. A pevně věřím, že by byl z využití umělé inteligence nadšený i sám Karel. Vždy své fanoušky rád překvapoval, fascinovaly ho moderní technologie a inovace. Jsem také ráda, že jsme pro načtení celé knihy vybrali skvělého herce s příjemným sametovým hlasem Igora Bareše,“ uvedla Ivana Gottová v oficiální tiskové zprávě.

Ivana se po delší době ukázala na veřejnosti i v doprovodu svých dvou dcer a kamarádky. Fotografové Blesku je zachytili, jak si užívají nedělní oběd v restauraci na Žofíně. Ivana si s kamarádkou dopřávala dokonce i prosecco. Tím tak definitivně ukončila debaty o svém těhotenství, které nastaly ve chvíli, kdy vynesla volné šaty na akci ve Španělsku. Tentokrát měla Ivana při volbě outfitu šťastnější ruku. V bílých džínech a černém saku vypadala fantasticky, svůj look doplnila o luxusní doplňky.