Dominika Gottová zuří: Pustila se do macechy Ivany kvůli umělé inteligenci

Projekt Gott navždy, ve kterém Český rozhlas s pomocí odborníků oživil hlas Karla Gotta, rozdělil fanoušky Mistra na dva tábory. Zatímco jedni jsou nadšení, že mohou svého zesnulého idola opět slyšet mluvit, jiným celý počin připadá neuctivý. A toho názoru je i Mistrova nejstarší dcera Dominika, která nechápe, jak mohla její macecha Ivana něco podobného dovolit.

Český rozhlas ve spolupráci s několika experty připravil projekt s názvem Gott navždy, ve kterém se jim podařilo s pomocí umělé inteligence namluvit hlasem Karla Gotta pasáže z jeho knihy Má cesta za štěstím. Reakce veřejnosti jsou ale rozporuplné.

Byl by nadšený

„Pevně věřím, že z využití umělé inteligence by byl nadšený i sám Karel. Vždy své fanoušky rád překvapoval, fascinovaly ho moderní technologie a inovace,” hájila na sociálních sítích projekt sama Ivana Gottová, které je část fanoušků Mistra vděčná, že k projektu dala souhlas. Další příznivci Karla Gotta ale takovou radost nemají a umělá inteligence promlouvající jeho hlasem se jim vůbec nezamlouvá.

Měla by ho nechat spát!

Podle některých je projekt s názvem Gott navždy až děsivý a svým způsobem i neuctivý k zesnulému zpěvákovi. Totožného názoru je i jeho nejstarší dcera Dominika Gottová, která vůbec nechápe, jak mohla Ivana na něco takového přistoupit. „Ivana by měla nechat tátu spát. Když jde o jeho pořady, to mi nevadí. Ale tohle? Proč se snaží oživovat jeho hlas? Proč to dovolila? Píší mi lidé na Facebooku, že se jim to také nelíbí, že by měli nechat tatínka odpočívat,” řekla naštvaně Dominika pro Blesk.

Dominika Gottová a její macecha Ivana nemají dlouhodobě nejlepší vztahy a vůbec spolu nemluví. Zatímco s Lucií, druhou dcerou Mistra, je Ivana v pravidelném kontaktu, s Dominikou zpřetrhala všechny vazby. A jak to vypadá, její souhlas k projektu Gott navždy jejich už tak dost velké nevraživosti rozhodně neprospěje.