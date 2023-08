Ivana Chýlková ve StarDance: Při seznamování s tanečníkem nastal pořádný trapas

Jednou z letošních soutěžících v oblíbené taneční show StarDance bude také herečka Ivana Chýlková. Protože do tanečních sama nikdy nechodila, slibuje si od účasti především to, že se konečně naučí tančit. Přestože ji její nejbližší museli zpočátku přesvědčovat, aby na nabídku České televize kývla, nyní je skutečně ráda, že se rozhodla zúčastnit.

Když nabídka stát se součástí populárního projektu StarDance přišla, měla o ní Ivana Chýlková pochybnosti. Měla pocit, že by možná měla místo přenechat mladším a kromě toho nikdy předtím netančila. Do klasických tanečních nechodila a během studia na DAMU nebyl kladený žádný zvláštní důraz na klasické tance.

Že je to opravdu dobrý nápad, jí musel přesvědčit jak manžel, moderátor Jan Kraus, tak jejich syn Jáchym. “To už jsou dva roky, nebo možná rok a půl. Moc si to nepamatuji, ale oni umí udělat slušný nátisk, to si nikdo nedokáže představit,” uvedla herečka v rozhovoru pro iGlanc před časem.

Sama o sobě říká, že se rozhodla přece jen kývnout v naději, že konečně přijde tanci na kloub. “Těším se moc. Napište přímo, že se těším moc, moc, moc - zkátka třikrát moc,” sdělila redakci Kafe.cz a bylo znát, že je velmi nadšená.

Zatančí s bývalým porotcem

Samotné tréninky začnou v srpnu a po jejím boku se představí bývalý porotce show Jan Tománek, který se pro tentokrát rozhodl vyzkoušet si StarDance z jiného úhlu pohledu, než na jaký byl dosud zvyklý.

“Chtěla jsem udělat lepší dojem, než jaký se mi při seznamování povedl. Jan na zkušebně popisoval, že budeme elegantní pár – pokud to tedy budu já – a pak jsem vstoupila a hned mi upadl mikroport, šla jsem na nebývale vysokých podpatcích, na kterých nejsem zvyklá chodit, takže o eleganci bych úplně nemluvila. Čili všechno špatně a myslela jsem si, že už to horší být nemůže. On se tvářil velmi statečně. Vypadal, že má pro všechno pochopení. Mám z něj fantastický dojem. Ale nevím, jaký on ze mě,” popsala později v rozhovoru pro Červený koberec Ivana Chýlková.

Samotná show letos startuje v sobotu 14. října a vysílat se bude až do prosince, kdy proběhne finálový večer. Jeden ze soutěžních večerů bude stejně jako v předchozích letech věnován na charitativní účely ve spolupráci s organizací Paraple, která se věnuje především pomoci vozíčkářům, z nichž někteří opět vystoupí přímo na tanečním parketu.