Nezbedný student Ivan Lupták: Svedl učitele, kterého poté vyhodili z DAMU

Hvězda Ordinace v růžové zahradě Ivan Lupták o svém soukromí příliš nemluví, tudíž, nebýt jeho bývalého milence, hvězdy seriálu Ulice Filipa Rajmonta, nejspíš by se svět vůbec nedozvěděl, že spolu měli poměr. A to navíc v době, kdy ho Rajmont vyučoval na DAMU.

Na rozdíl od herce Ivana Luptáka mluví herec Filip Rajmont o svém osobním životě velmi otevřeně. Není tedy divu, že právě díky němu se na veřejnost dostala informace, že žil právě s Ivanem Luptákem. Toho dokonce sbalil na škole, kde mu dělal profesora.

„Já jsem DAMU studoval a pak jsem tam i chvíli učil. Ale byl jsem víc přátelský ke studentům, až se to nehodí. Vyučoval jsem a blíž jsem se kamarádil s jedním ze studentů, se kterým jsem pak sedm let žil. A to se nehodí. To na školu nepatří, tak jsem z té školy odešel. Oni mě teda vyhodili, ale můžu říkat, že jsem odešel, líp to zní,“ prozradil Rajmont v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

Hvězda Ordinace v růžové zahradě žila sedm let s hvězdou Ulice

Moderátor z něj dostal, že se jednalo o hvězdu seriálu Ordinace v růžové zahradě, Ivana Luptáka. Pár se seznámil v divadle během zkoušení hry Jak je důležité míti Filipa, kde měl dělat Rajmont Luptákovi odborný dozor, ale místo toho mezi nimi přeskočila jiskra.

„Ivan bydlel s Tomášem Klusem ještě když byli chudí studenti. Tomáš pořád hrál ty svoje písničky, ale já jsem s Ivanem chtěl být sám a chtěl jsem, aby šel Klus spát, a on přehrával v kuchyni celé svoje první cédéčko. Říkal jsem si, ať už jde pryč ten písničkář,“ bavil herec diváky povedenou historkou.

O Luptákově orientaci se nejdříve dozvěděli starší bratři

Ivan dlouho tajil, že je gay, a to před okolím i rodinou. Jeho přátelé se o jeho orientaci dozvěděli právě díky vztahu s Rajmontem na vysoké škole, ale doma před rodiči vše skrýval. Nakonec se to jako první dozvěděli jeho starší bratři.

„Přiznal jsem se jim v opilosti, bez toho by se to asi neobešlo. No a potom to ráno... Samozřejmě jsem měl trochu okno. Věděl jsem, že jsem o tom začal mluvit, jenže pak střih a černo. Nepamatoval jsem si, co všechno se řešilo a jakým způsobem. Každopádně to bylo naprosto v pohodě, rodina to přijala dobře,“ svěřil se se svým coming outem Blesku.

Dnes je Ivan oblíbeným a obsazovaným hercem a právem se řadí mezi současnou hereckou špičku.