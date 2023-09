Přirozenou cestou to nešlo: Pazderková promluvila o adopci dítěte

Fanoušci už dlouhé roky zahrnují Ivu Pazderkovou dotazy ohledně mateřství. Herečka kdysi po dítěti velice toužila a dokonce měla období, kdy uvažovala o adopci. Dnes už se ale prý se situací smířila a nakonec je ráda, že si žádného potomka nepořídila.

Iva Pazderková oslavila letos v březnu 43. narozeniny a není divu, že jí často chodí dotazy ohledně případného těhotenství. Herečka totiž v minulosti o mateřství otevřeně hovořila a netajila se tím, že by si vlastní dítě velice přála.

"Byla doba, kdy jsem si moc přála děti, a vzhledem k tomu, že to přirozenou cestou nešlo, jsem přemýšlela o adopci, ale myslím si, že je moc dobře, že děti nemám," svěřila se Iva webu Extra.

I když Pazderková děti nemá, léta podporuje Nadaci Terezy Maxové dětem, ke které se připojila i letos. "Já si myslím, že je to součást života každého člověka, který se zajímá o svět kolem a je si vědom toho, že ne každý má dobrou výchozí pozici. Už dávno před lety, když jsem začala spolupracovat s nadací Terezky Maxové, jsem si uvědomila, jaké štěstí já vlastně mám," vysvětlila herečka. "Takhle, ať už finančně nebo pomocí Teribearu, pomáhám daleko víc," doplnila Pazderková.

Mám spoustu neřestí, třeba kouřím

Jelikož nemá Iva Pazderková rodinu, věnuje se hlavně sama sobě. Jeden čas se dokonce vypracovala do soutěže bikini fitness a cvičení ji baví dodnes. Nálepku sexy ženy ovšem zrovna dvakrát nemusí.

"Já moc nemám ráda slovo sexy, to totiž může být kdokoli, nemám ráda generalizaci, že kdo je hubený a má pekáč buchet, tak je krásný, to není vůbec pravda," tvrdí herečka. "Důležité je, že se cítí člověk dobře, a já se cítím dobře díky tomu, že cvičím, a na to žádný zázračný tip není," dodává Iva s úsměvem.

"Stalo se to součástí mého života, soustředím se i na to, abych dobře a zdravě jedla, ale v noci jsem se například stavila v mekáči, všechno je to totiž o rovnováze. Velká výzva pro mě byly bikini fitness závody, chtěla jsem dokázat, že je jedno, kolik vám je a jestli začínáte od nuly, i já sama jsem chtěla mít kondici a změnit životní styl i přesto, že mám pořád spousty neřestí, třeba že kouřím. Uvědomila jsem si, že pokud chci být svobodná do vysokého věku, chci vyjít schody a být stále aktivní, musím pro to něco udělat," uzavřela Pazderková.

Pazderková v minulosti zvažovala adopci dítěte, dnes je ráda, že žádné potomky nemá