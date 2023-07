StarDance se blíží: Iva Kubelková si těsně před ním prožila šílenou bolest

Již dvanáctá řada oblíbené taneční show StarDance se na České televizi bude vysílat od října letošního roku. Potrvá opět do prosince, kdy proběhne finálový večer. Již jen krátký čas ale letošním soutěžícím zbývá do zahájení náročných tréninků, které vypuknou již v srpnu. Jak se na novou zkušenost těší legenda českého modelingu Iva Kubelková, prozradila pro redakci Kafe.cz.

Některé celebrity s blížícími se tréninky začnou pociťovat téměř posvátnou bázeň a na vlastní pěst se pustí do příprav, aby na taneční parket nastoupily v náležité kondici. Kupříkladu hudebník a herec Richard Krajčo se před časem redakci Kafe.cz přiznal, že preventivně začal již na počátku roku pravidelně skákat přes švihadlo, aby byl v srpnu ve formě.

To modelka a moderátorka Iva Kubelková se do žádných vlastních příprav nepustila a vyčkává až na srpen. “Ono to ani dost dobře nešlo, protože jsem potřebovala, aby se mi pořádně zahojilo rameno, které jsem měla vykloubené. Naštěstí to ale vypadá, že už je to dobré,” vysvětlila sympatická brunetka a připomněla tak nešťastnou událost z počátku letošního roku, při které musela šíleně trpět, jeikož jak známo, vykloubené rameno velmi bolí.

Základní taneční kroky by člověk ve StarDance hledal marně

Tehdy si Iva Kubelková vyrazila na lyže, při pádu si ale přivodila ošklivý úraz, konkrétně vykloubené rameno, které poté musela nosit ve speciální dlaze a i poté mu musela dopřát náležitý čas na pořádnou rekonvalescenci.

Úplně první kontakt s tancem to pro Ivu Kubelkovou přece jen nebude. “Před asi dvaceti sedmi lety jsem chodila do tanečních. Tam se člověk ale naučí jen základní krok. Jakmile se ale ve StarDance ocitne na parketu s profesionálním tanečníkem, asi mu to nebude moc platné, jestli tam z toho základního kroku vůbec něco je, tak jen symbolicky,” řekla moderátorka pro Kafe.cz s úsměvem.

Kromě Ivy Kubelkové se fanoušci oblíbeného pořadu budou moci těšit na další známé osobnosti. Výzvu přijali manželé Adamczykovi, kteří se tak na několik týdnů stanou soupeři, Richard Krajčo, nebo známý sportovec Vavřinec Hradílek. O pohár se utká také zpěvačka Tereza Mašková, Ivana Chýlková, David Prachař, Daria Pavlovičová a také kulinářská hvězda Josef Maršálek.