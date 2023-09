Iva Kubelková práskla detaily z tréninků StarDance: Zvyk kolegyně ji ničí

Už v říjnu se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž StarDance. I letošní ročník je našlapaný hvězdnými soutěžícími. O vítězství se porve deset tanečních párů. Mezi nimi bude i oblíbená modelka a moderátorka Iva Kubelková s tanečním partnerem Martinem Prágrem.

Iva Kubelková se chlubí perfektní postavou. Díky tréninkům své hubené tělo ještě více zpevnila. Dokonce se jí o jedno číslo zmenšila konfekční velikost. Moderátorka, zpěvačka, herečka a modelka je jednou z favoritek na vítěze letošního ročníku.

Dřina a taneční partner

ViceMiss roku 1996 věnuje přípravě na StarDance plno energie. I když věděla do čeho jde, trochu byla přeci jen překvapená z náročnosti tréninků. „Poměrně brzy jsem zjistila, že tanec je vrcholový sport. Naskočila jsem do vlaku, který se tváří jako tanec, ale je to opravdu vrcholový sport,“ prozradila v rozhovoru pro Deník. Naštěstí má k sobě Iva velmi šikovného tanečního partnera, kterého si nemůže vynachválit. „Martin je profík. Umí podat tanec tak, aby měl člověk motivaci se ho učit, a hned na začátku se nehroutil z toho, že to nejde,“ dodala.

Zákulisí treninků

Moderátorka pořadu Showtime práskla i nějaké detaily ze zákulisí. „Speciálně když jdeme trénovat po páru Eva Adamczyková a Jakub Mazůch, kteří tam mají s oblibou jen dvanáct stupňů; Eva si asi vždycky potřebuje zasněžit. Pak okamžitě voláme takovým kouzelným telefonem s kouzelným sluchátkem číslo 6464 pánovi, který ovládá klimatizaci. A on už ví. Stačí říct: „Tady Iva Kubelková.“ A hned se ozve: „Ano, přitopím,“ prozradila s humorem.