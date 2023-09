Kubelková o vztahu s parťákem ve StarDance: Nechceme si navzájem kazit náladu

Na tanečním parketu modelka Iva Kubelková pilně dře pod taktovkou svého tanečního partnera Martina Prágra. První soutěžní přenos se uskuteční v říjnu, a tak času na pilování kroků pomalu ubývá. Pro Kafe.cz se sympatická brunetka svěřila, jak novou životní etapu prožívá, kterého tance se nejvíc bojí a jestli se již se svým parťákem stihla pohádat.

“Nevím, jestli bych vysloveně řekla, že si to užívám. Baví mě to, je to zajímavá nová zkušenost, ale také je to velmi náročné. V téhle podobě jsou taneční kroky a všechny ty pohyby tolik vypilované, že nevím, jestli to už spíš není vrcholový sport,” popsala své autentické pocity modelka pro Kafe.cz.

Iva Kubelková měla zpočátku obavy, jestli náročné tempo bude zvládat, především kvůli rameni, které si na jaře vykloubila během lyžování. “Musím to zaklepat, ale rameno to zatím zvládá a vypadá to dobře,” prozradila s úsměvem.

První večer StarDance proběhne 14. října a do té doby musí mít všichni soutěžící připravený první tanec. Průběžně je ale třeba pilovat všechny tance. “Nevím, jestli se některého z nich bojím víc. Asi vždy toho, který se aktuálně musím naučit. Zároveň se ale těším na kostýmy a to samotné vystoupení. Myslím na to, že je to stále především show, která by se měla líbit divákům,” řekla Iva Kubelková pro Kafe.cz.

Nechceme si navzájem kazit náladu

Její taneční partner Martin Prágr soutěžil ve StarDance již dvakrát. Poprvé po boku biatlonistky a moderátorky Gabriely Soukalové, se kterou skončili na pátém místě. Podruhé pak doprovázel herečku Simonu Babčákovou, se kterou ale ve čtvrtém kole byli vyřazeni ze soutěže ze zdravotních důvodů.

“Myslím, že jsme si sedli dobře. Žádné dusno jsme mezi sebou zatím neměli. Řekla bych, že jsme tu oba ze stejného důvodu, máme společný cíl a ani jeden z nás nechce tomu druhému kazit náladu,” sdělila modelka pro Kafe.cz.