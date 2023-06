Iva Kubelková o dceři Natálce: Je dobře, že se už dokázala osamostatnit

Legenda českého modelingu Iva Kubelková je maminkou dvou krásných dcer, mladší Karolíny a starší Natálie, která už se dokázala od rodičů osamostatnit a momentálně žije se svým přítelem, hercem a zpěvákem Adamem Mišíkem. Pro řadu rodičů je těžké se vyrovnat s faktem, že jejich děti už nejsou tak úplně dětmi a dospěly jim před očima. Iva Kubelková ale tuto životní fázi prožívá trochu odlišně.

Natálie Jirásková ještě sice nedokončila střední školu, ale dokáže se o sebe skvěle postarat. Ve svých 18 letech se tak z rodného domu nastěhovala do společné domácnosti s partnerem Adamem Mišíkem, se kterým má velmi krásný vztah. Její slavná maminka se nijak netají tím, že je na svou dceru náležitě hrdá za to, že dorostla v samostatnou mladou ženu.

“To, že se Natálka osamostatnila, jsem neprožívala nijak tragicky. Beru to tak, že i tohle zkrátka patří k životu a myslím, že je naopak dobře, že se v osmnácti letech dokázala osamostatnit. Navíc máme krásný vztah a jsme v kontaktu prakticky pořád,” prozradila pro Kafe.cz Iva Kubelková s úsměvem.

“Vídáme se doopravdy často. Několikrát do týdne určitě,” dodala jedna z nejkrásnějších českých topmodelek, která je již dvacet let šťastná po boku otce svých dcer, podnikatele a umělce Georga Jiraska.

Natálka je dobře vychovaná

Že rodiče Natálie Jiráskové, která se již nyní začíná prosazovat na poli modelingu a kráčí tak ve šlépějích slavné maminky, odvedli dobrou práci, ostatně potvrdil také její přítel Adam Mišík, který si soužití se svou láskou nemůže vynachválit. Dokonce ani sedmiletý věkový rozdíl, který je dělí, nevnímá jako překážku.

“Věkový rozdíl sedmi let mezi námi nevnímám, protože my chlapi jsme velice pozadu v dospívání. Myslím, že ona je mentálně mnohem starší než já. Je dobře vychovaná a má dobře nastavené hodnoty. Žijeme spolu vlastně takový rodinný život a jsem za to rád,” svěřil se mladá umělec v rozhovoru pro server iDNES.cz před časem.

“Jestli to bude mezi námi pokračovat tak, jak to je nyní, tak si dovedu představit, že spolu budeme dlouho. Navždycky, samozřejmě,” dodal s úsměvem talentovaný Adam Mišík, který je do své krásné přítelkyně skutečně velice zamilovaný.