Iva Kubelková a dokonalé manželství? Klíčem je více lidí, vysvětluje psycholog

Legenda českého modelingu Iva Kubelková se na sociální síti pochlubila společnou fotografií s manželem Georgem Jiraskem, se kterým nedávno oslavila již 21. výročí vztahu. Pár vypadá skutečně jako reklama na rodinné štěstí, a tak nejednoho člověka jistě napadne otázka, co je klíčem k dlouhodobým vztahům. Někdo věří na osud a spřízněné duše, možné vysvětlení ale nabízí také věda.

Lásku s podnikatelem a výtvarníkem Georgem Jiraskem Iva Kubelková poměrně dlouhou dobu tajila, a to dokonce i v době, kdy již byla matkou. Vědělo se sice, že je zadaná, kdo je jejím vyvoleným, si ale populární modelka nechávala pro sebe.

Důvodem pro tyto tajnosti byla především velká mediální pozornost, která na Ivu byla v tu dobu upřená. Ona se na základě toho rozhodla, že bude chránit soukromí otce svých dcer. Jeho pravou identitu tak prozradila až po dlouhých 12 letech vztahu.

Dvojice, která má spolu dcery Natálii a Karolínu, je spolu i po 21 letech soužití stále šťastná. Jak pro Kafe.cz prozradil psycholog Jeroným Klimeš, který působí mimo jiné také jako párový terapeut, to, jak bude vztah životaschopný a dlouhodobý, záleží z velké části na správném načasování.

“Bezdětné vztahy zažívají většinou krizi po dvou nebo čtyřech letech, další taková krize obvykle přijde mezi sedmnáctým a dvacátým rokem. Děti jsou další prvek, který dvojici spojuje, a bezdětná manželství často fungují v podstatě jako přechozený vztah,” vysvětlil důležitost založení rodiny.

“Pokud pár děti má, poskytne jim to obvykle dvacet, třicet let vztahu k dobru. Dříve přicházela krize v době, kdy děti vylétávají z hnízda, dnes je to obvykle o něco dříve, a to v době, kdy děti nastupují do školy. To je dáno tím, že lidé mají děti později, a tak se jim vztahová krize může protnout také s krizí středního věku,” vysvětlil. Právě rodina je tak nejspíš důvodem, proč láska Ivy Kubelkové a Georga Jiráska stále kvete a dvojice působí neustále velice zamilovaně.