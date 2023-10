Sabina Remundová vyvedla syna: Vincent je kopií své slavné babičky Janžurové

Herečka Sabina Remundová po letech vyrazila do společnosti v doprovodu svého devatenáctiletého syna Vincenta. Čím je chlapec starší, tím více je podobný své slavné babičce Ivě Janžurové.

Syn Sabiny Remundové Vincent Pitra doprovodil svou maminku na křest knihy Gazely Patrika Hartla. Mladík se ukázal po delší době ve společnosti a překvapil přítomné svou neskutečnou podobou se slavnou příbuznou.

Svoji maminku Vincent už o hlavu přerostl a z rodiny se nejvíce podobá svému otci, scénografovi Adamu Pitrovi a babičce Ivě Janžurové. Kromě Vincenta mají Remundová s Pitrou ještě mladší dceru Adinu. Ta se věnuje studiu fotografie a veřejným akcím se vyhýbá, její bratr s tímto ale nemá problém.

Minulý rok Vincent se svým bratrancem Alfrédem Hostičkou dorazil s Janžurovou na festival v Karlových Varech. Tehdy herečka opěvovala, že je jí vnuk velikou oporou. "Hlavně na schodištích, něžně mi byli oporou, protože mé kolenní chrupavky jsou poněkud na ústupu a ortopedická medicína zřejmě stagnuje, uvízla na umělých kloubech, a na to já nemám čas. Mladí gentlemani také chodili se mnou na filmy a dovolili mi poradní hlas u jejich výběru," svěřila se Janžurová v rozhovoru pro iDnes.cz.

Nadprůměrné IQ

Iva Janžurová je z role babičky nadšená a vnoučata jí dělají samou radost. Například Vincent je naprůměrně inteligentní. "Z dcer i vnuků mám velikou radost a moc jim fandím. Ve všem, co dělají, je podporuji. Vincent má nadprůměrné IQ, i proto studuje speciální gymnázium," prozradila herečka před časem Sedmičce.

Do speciální školy Vincenta nasměrovala především jeho maminka Sabina Remundová. "Někdy je dost kritická, ale má na věci svůj pohled a já se jí do toho nepletu. Dobře ví, co dělá," okomentovala Janžurová svou ráznou dceru, která má na školství velice vyhraněné názory.

Mladý Vincent studoval na gymnáziu Mensa, kde je kritériem mít IQ minimálně 140. Není divu, že je herecká hvězda na svého vnoučka právem hrdá.

Iva Janžurová je pyšná babička