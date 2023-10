Iva Frühlingová za volantem smrtelně ohrozila vlastní dítě, pak se šla léčit

Talent a umělecké sklony mají také svá negativa. Citlivé duše těch, kdo mají dar tvořit, se velmi často potýkají s řadou těžkostí a nevyhýbají se jim ani psychické obtíže. O svých vlastních démonech promluvila například zpěvačka Iva Frühlingová, kterou závažné duševní onemocnění málem připravilo o život. V některých okamžicích byla podle svých slov nebezpečná dokonce svému malému synovi.

V době, kdy byl její syn Adam ještě maličký, prožívala talentovaná umělkyně velice těžké životní období. Skloubit mateřství, partnerský život i kariéru je náročné a přináší to s sebou zvýšenou míru stresu. Ta se podepsala na její duševní rovnováze a stala se spouštěčem duševních potíží. V případě Ivy Frühlingové to byly především úzkosti a panické stavy.

“Zřejmě mě dohnal stres, protože jsem si toho na sebe naložila moc. Rekonstruovali jsme s manželem byt, pracovala jsem, syn byl ještě malý a dost mě potřeboval, takže jsem si delší dobu moc neodpočinula,” prozradila v rozhovoru pro server Novinky.cz, jak se do nebezpečného stavu dostala.

Nejspíš nejzávažnější ataka onemocnění ji postihla za volantem a jak sdělila v pořadu 13. komnata, nechybělo málo a o život mohla přijít nejen ona, ale také její malé dítě. “Já jsem byla na dálnici a řídila jsem. Vzadu jsem měla osmiměsíčního prcka. Najednou jsem měla pocit, že mám infarkt, brněly mě ruce, člověk si myslí, že umírá,” popsala panický stav zpěvačka.

Duševní potíže jsou stále tabu

“V tu chvíli jsem si uvědomila, že musím zachránit to dítě, mně bylo vlastně jedno, že já umírám,” zavzpomínala na okamžik, kdy jí naplno došlo, že musí se svým stavem něco dělat a začít ho intenzivně řešit. Poté, co překonala prvotní ostych, protože duševní zdraví je ještě stále tak trochu tabu, vyhledala odbornou pomoc. Díky vhodně zvolené medikaci i terapii se jí nakonec podařilo svou hlavu dostat pod kontrolu a znovu se začala cítit lépe.

Když jsem bojovala s panikou a úzkostmi, tak jsem měla pocit, že to znamená, že jsem blázen a že mě někam odstaví. Bála jsem se, že skončím někde v Bohnicích a se vším je konec,” vysvětlila, proč jí trvalo nějaký čas, než dokázala začít pracovat na tom, aby se její stav zlepšil.

Oporou jí byl také její manžel a motivoval ji také malý Adam, pro kterého chtěla být znovu silná. I přes to, že nyní se již cítí výrazně lépe, uvědomuje si, jak křehká věc je duševní rovnováha. “Věřím, že už je to všechno za mnou, ale vím, že by se to navzdory úspěšné léčbě přece jen mohlo někdy vrátit. Varovali mě. Díky terapiím tomu ale už umím předcházet a vím, jak se dá nastupující ataka zvládnout,” uvedla Iva Frühlingová.