Dítě s Karlem Gottem? Ilona Csáková dostala zajímavou nabídku

Zpěvačka Ilona Csáková nedávno oslavila narozeniny. Bohužel to nebyla událost až tak veselá, jelikož toto datum se pojí s jednou smutnou událostí. V den, kdy by se měla Csáková veselit, totiž zemřel její velmi blízký přítel. Karel Gott totiž odešel přesně v tento den, 1. října.

Ilona Csáková patřila mezi velmi blízké přátele rodiny Gottových. Mistrova manželka, nyní už vdova Ivana, se dokonce zhostila role svědkyně na Ilonině svatbě v roce 2011. „Moje oslava bývá zároveň taková lehká pieta, a není to jediný den v roce, kdy na Karla vzpomínám. Je všudypřítomný. Byl galantní, příjemný, sympatický,“ zavzpomínala Ilona pro web blesk.cz.

Nabídl se, že jí udělá dítě

Ilona se dále rozpovídala o tom, jak probíhaly návštěvy u Gottových na Bertramce, kdy s Mistrem vtipkovali o dětech. Ilona, jakožto maminka dvou chlapců, vždy prý toužila po holčičce. Karel, hrdý otec několika dcer, s ní žoviálně vtipkoval o tom, že kdyby věděl, že zpěvačka po holčičce touží, rád by přiložil ruku k dílu.

Zavzpomínala také na bohatou knihovnu několikanásobného Zlatého slavíka. „Vedli jsme spolu úžasné debaty. Karel měl obrovský přehled a vždycky jsem musela obdivovat jeho unikátní knihovnu v několika jazycích,” pokračuje ve výčtu ctností Csáková.

Poslala mu vzkaz do nebe

Ačkoliv je toto datum spojené se smutkem, Karel Gott se svojí povahou by si zajisté nepřál, aby jeho přátelé truchlili. Ilona Csáková ve svém věku třiapadesáti let vypadá na výbornou a v osudný den se vydala na Mistrův hrob si na něj zavzpomínat.

„Radost s nostalgií, přesně takové emoce si se mnou od rána pohrávají. Je to zvláštní pocit. V tentýž den, kdy slavíte narozeniny. Vzpomínáte na člověka, který byl součástí vašeho života (profesního i soukromého - troufám si tvrdit) a dnes to jsou už 4 roky, co nás opustil. Opustil naši pozemskou realitu, ale přesto je tu stále s námi. Kájo - mávám a vzpomínám na TEBE. Ilona,” napsala zpěvačka dojemný vzkaz na svůj Instagram.

