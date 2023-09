Igor Timko z No Name promluvil o nevěře manželky: Příležitost dělá zloděje

Frontman kapely No Name, Igor Timko, je známý tím, že se kvůli své krásné manželce udržuje ve formě. Aby také ne, když jeho láska je nejen půvabná, ale také velmi chytrá. Udržet s ní krok dá tak zpěvákovi často zabrat.

Jako frontman populární rockové kapely nemá Igor Timko o fanynky nouzi. Jak ale říká, on ani jeho manželka na sebe nežárlí. A že by mohli! Ani Silvia totiž rozhodně není k zahození. Krásná a chytrá blondýnka živící se jako zubařka je jistě snem nejednoho muže.

„Manželka nemá na co žárlit. Navíc ona má jako zubařka také mnoho přednášek, kongresů a konzilií, a tak mohla mít také spoustu příležitostí mi zahnout. Jak se říká, příležitost dělá zloděje a to bez ohledu na to, jestli má člověk manželku zubařku, moderátorku, nebo dělnici,” prozradil před lety při rozhovoru v rámci Dnů lidí dobré vůle.

Základem šťastného manželství je tolerance

Základem šťastného manželství je podle nich tolerance. Mají totiž oba velmi nabitý program. Igor neustále vystupuje v Čechách a na Slovensku, zatímco Silvia vyučuje a šéfuje klinice v košické univerzitní nemocnici. Oba dva dále dost slušně živí reklama. Před nedávnem se Timko objevil v reklamě na kosmetiku pro muže a jeho žena jako lékařka doporučovala zubní pastu.

"Na účinkování v reklamě jsem byla oslovená jako zubní lékařka, která přednáší na mezinárodních kongresech už dlouhých dvacet let," objasnila působení v reklamním spotu Timková pro Nový čas.

Život po boku hudební hvězdy není snadný

Kráska se nijak netají tím, že život po boku hudební hvězdy není vždy snadný a vše se podřizuje koncertům, festivalům a vystoupením. Manžel i děti s ní souhlasí.

"Datum dovolené máme dané dva roky dopředu, právě kvůli koncertnímu programu, který se na dané období plánuje," prozradil se smíchem Igor pro sedmička.cz.