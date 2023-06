Než šel k filmu, dělal ochranku: Hynek Čermák má na roli strážce dobrou průpravu

Hynka Čermáka zná jistě každý, kdo chodí do kina nebo má doma televizi. Hrál totiž v mnoha slavných českých snímcích. Přitom by kdysi nikoho, ani jeho samotného nenapadlo, že bude jednou zářit na filmovém plátně. Jiným hvězdám totiž sloužil jako ochranka.

Hynek Čermák si rozhodně v devadesátých letech nemyslel, že by se stal hercem. Dělal bojové sporty a využíval spíš své svaly a dobře rostlé tělo, aby se uživil jako bodyguard herců, politiků a jiných slavných osobností. Nakonec ho ale vítr života zavál jinam. Po letech se ale přece jen ke svému původnímu povolání přece jen částečně vrátil. Momentálně totiž září na divadelních prknech v muzikálu Bodyguard, ve kterém hraje, jak jinak, osobního strážce. „Osobní strážce je moje celoživotní téma. Dělal jsem vyhazovače a osobního strážce. Byl to pro mě návrat do devadesátek,” řekl pro eXtra.cz o své roli.

Milovník fotografií a trampování

Čermák je milovníkem trampování, a to jak na horách, tak u moře. Miluje Francii, ale nepohrdne ani Rumunskem. Tam jednou dokonce s přáteli na cestách narazil na medvěda. Také se snažil pomoci lidem z Banátu, kde žije početná české komunita.

Herec se od mládí věnuje musadu, ve kterém je úspěšný. Jde o kombinaci juda, karate a vojenských technik. Úspěšný je ale i v herectví, je držitelem Českého lva a na televizních obrazovkách a filmových plátech ho můžete vídat už od roku 1993. Možná jste ho zaznamenali v dětském filmu Ať žijí rytíři!.

České filmové hity

Pak přišly hity jako Muži v naději, Nevinnost nebo Svatá čtveřice. Diváci jeho výkon ocenili i v thrilleru Kajínek či si ho oblíbili v seriálech Poslední sezóna, Kriminálka Anděl, Náměstíčko nebo v Četnických humoreskách. Čermák exceloval i mnoha zahraničních produkcích.

Ze vztahu s bývalou partnerkou má dvě děti. Syna Bořivoje a dceru Hedviku. Roku 2017 se oženil a vzal si mladou krásnou herečku Veroniku Mackovou. S tou ho pojí láska k fotografování aktů, kdy on fotí a ona mu stojí coby modelka. S nahotou totiž nemá Veronika žádný problém a bere ji jako součást umění.