Hynek Čermák přiznává, že je romantik: V Bodyguardovi obdivuje Burešovou

Působí jako drsňák a za svou hereckou kariéru si občas i pořádné zloduchy zahrál, ale ve skutečnosti je jeden z neobsazovanějších českých herců, Hynek Čermák, skvělým parťákem na povídání a duší téměř romantickou. To ostatně dokazuje i při zkouškách v Hudebním divadle Karlín, kde hraje hlavní mužskou roli ve skvělém světovém muzikálu The Bodyguard.

Máte za sebou a určitě vás i čekají další, ať už záporné či kladné role, ale které jsou pro vás nejpřitažlivější. Máte raději, když se představujete jako drsňák nebo sympaťák?

„Mně je to úplně jedno. Mně vyhovují role, které na mě kladou nároky, abych se choval jinak, než jak to mám v hlavě a životě srovnané. To je základ mé práce. Třeba Frank Farmer, bývalý agent tajné služby, kterého v Bodyguardovi představuji, je hodně podobný Hynkovi Čermákovi. V tomhle díle jde v podstatě o takový romantický příběh lásky, je to tak trochu i akční pohádka, což se mi líbí,“ prozradil herec.

Jde o muzikál, takže ve scénáři je dáno, že si budete i prozpěvovat. Když zapátráme v paměti, asi moc podobných rolí jste ve své bohaté kariéře neztvárnil, nebo se mýlíme?

„Jak jste správně řekl, prozpěvuju si. Mám jednu písničku, ale ta hlavní pěvecká čísla mají na starosti a svědomí zdejší skvělí pěvečtí profíci, třeba Eva Burešová, Tereza Mašková a další. Já si opravdu jen tak jeden kousek pobrukuju,“ svěřil se Hynek.

Když už člověk dostane nabídku zahrát si v muzikálu asi dost hodnotí pro a proti. Měl jste s tímhle žánrem v minulosti už nějakou zkušenost a přemýšlel jste dlouho, zda do Bodyguarda vůbec jít?

„Zkušenost s muzikálem za sebou opravdu mám. Asi tak zhruba před dvaceti lety jsem třeba hrál v muzikálu Excalibur, kde jsme zpívali třeba s Vaškem Noidem Bártou, Kamilem Střihavkou, Vildou Čokem a řadou dalších známých pěvců. A později v dalším muzikálu s názvem Elixír života jsem dokonce zpíval závěrečný duet s Luckou Bílou, takže trošku nadneseně říkám, ano, muzikály nejsou pro mne novinkou a rozhodně se jim nevyhýbám. Když jsem dostal nabídku hrát tady v Karlíně v Bodyguardovi přiznávám, že jsem trochu váhal, ale nakonec kývnul,“ informoval Čermák.

Vypadá to tedy, že nejen herecká, ale i pěvecká kariéra jdou u vás ruku v ruce. Když už jste řekl, že zpěv zvládáte, nechystáte se třeba vstoupit i na operní jeviště případně zabodovat v anketě Český slavík?

„Tak to opravdu ne. Na operním jevišti mne stoprocentně neuvidíte ani neuslyšíte a Českého slavíka nechám povolanějším. Mně to, co dělám, vyhovuje, práce mne baví a co víc si přát,“ dodal Hynek Čermák.