Celebrity propadly hubnutí, jaký je jejich recept na štíhlou postavu?

Probíhající léto ukazuje, kdo na sobě v zimě zapracoval. Řada celebrit si prošla obrovským hubnutím a nyní sklízí obdiv na svá nová těla. Recept na hubnutí má každý svůj, společné mají ovšem to, že vypadají perfektně.

Cvičení jako základ

Martin Zounar se dal do hubnutí v době kdy měl sto dvacet kilo. Nyní se pyšní váhou pod hranicí stovky. „Žádnou dietu nedržím, jen se pravidelně hýbu a snažím se dobře jíst. Můžu se dokonce přiznat, že jím i po jedenácté večer. Když se vrátím pozdě v noci ze zájezdu, tak musím.“ Za novou postavou Martina stojí pravidelné cvičení, navštěvuje stejného trenéra jako Václav Noid Bárta a Iva Pazderková.

Martin Zounar začal pravidelně cvičit Zdroj: Profimedia

Láska k jídlu

Tomáš Magnusek si nikdy hlavu se svou postavou nelámal, až nedávno u něj nastal obrovský zvrat. V show Sedm pádů Honzy Dědka přiznal, že se jeho váha blížila k neuvěřitelné dvoustovce. “Shodil jsem 75 kilo, ještě chci dát 13 kilo dolů, abych se dostal na půlku mé nejhorší váhy. Když jsem odcházel z domu, měl jsem 80 kilo, jedl jsem a jedl až jsem měl 177 kilo.“ Váhový úbytek mu děla radost hlavně díky tomu, že se mu lépe dýchá a nepotí se tolik. Jako řada lidí, která hodně zhubla i on má problém s tím si váhu udržet. „Držet si to je to mnohem horší, než to samotné hubnutí. Byl jsem tři měsíce nemocný, takže mám deset kilo nahoře. Jsem z toho v depresi, protože miluju jídlo.“

Tomáš Magnusek je k nepoznání Zdroj: Profimedia

Koktejly a stres

Monika Absolonová šla do hubnutí po hlavě, objednala si hubnoucí koktejly, které propaguje hned několik celebrit. „Paradoxem je, že jsem si asi týden před rozchodem s otcem kluků, o kterém jsem ale nevěděla, že se bude konat, koupila hubnoucí koktejly. Na jejich skutečné využití ale nedošlo, protože stres vykonal své. Naopak se mi hodily ve chvíli, kdy jsem do sebe potřebovala vpravit vůbec nějaké jídlo, což se díky nim podařilo. O redukci váhy jsem se snažila už dlouho, tak aspoň k něčemu byla ta nečekaná životní peripetie dobrá,“ uvedla.

Monika Absolonová po rozchodu s partnerem jenom září Zdroj: Profimedia

Změna přemýšlení

Obrovskou proměnou si prošla i herečka Patricie Pagáčová, ta změnila hlavně své nastavení v hlavě. „K hubnutí jsem musela dospět sama. Když jsem o sobě četla, že jsem silná, ještě víc jsem tloustla, protože jsem se tím trápila.“ Poté co neuvěřitelně zhubla se hromadily dotazy na to, jak to dokázala. Patricie neváhala a o svůj recept se podělila.

„Jen se mi to prostě podařilo. Je to v hlavě, fakt. Člověk se na to nesmí upínat, pak to jde líp. Mně to začalo jít, až když mi to začalo být jedno a přestala jsem to konečně řešit. Poslouchejte své tělo,” vzkázala.

Patricie Pagáčová Zdroj: Profimedia