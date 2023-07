Hrachovcová o Životě na zámku: Jako dvacetiletá věřila tomu, co jí slíbili

Krásná Kateřina Hrachovcová, která si neřekne jinak než Kaira, se proslavila mezi lety 1995 – 1998, kdy se objevovala jako dcera ředitelky gymnázia, Simona, na obrazovkách v seriálu Život na zámku. Diváci si ji tam zamilovali. Kaira ovšem od té doby ušla kus cesty a kariéru hereckou přeměnila především v kariéru tatérskou. Dnes je vyhledávanou umělkyní a milovníci originálních kérek na ni nedají dopustit.

Kateřinu Hrachovcovou muži zbožňovali. Jako mladičká Simona je ohromovala svojí vizáží i temperamentem. Vzhledem k němu si právem vysloužila přízvisko neřízená střela, za kterou ji lidé označují dodnes. Dnes jí také nikdo neřekne jinak než Kaira.

Duchovně založená tatérka, malířka, numeroložka a občasná herečka po herecké kariéře na plný úvazek už neprahne, byť na dobu, kdy se objevovala na televizních obrazovkách denně, rozhodně nezapomněla. Život na zámku jí prý otevřel oči.

Síla televizního seriálu

„Asi jsem si díky němu hlavně uvědomila sílu televizního seriálu. Toho, že když se někdo pravidelně objevuje na obrazovce, může najednou začít být velmi známý,“ uvedla pro Blesk Kaira po letech od vysílání seriálu. Spousta věcí jí došla až postupně, jak sama říká.

„Já si to tehdy ale příliš neuvědomovala a nepřipouštěla, nebyla jsem na tom pocitu jakési pomíjivé slávy nijak závislá. Ukázalo mi to ale i další věci,“ připouští. Ponaučila se zejména z toho, že i když jí velká část lidí říkala, jaká je šikovná a talentovaní herečka, nemusí to nutně znamenat zásadní postup v kariéře.

Slibovali, nesplnili

„Rozhodně ne, že budete mít i dál práci a budete točit jednu věc za druhou. To je další zkušenost, kterou mi Život na zámku přinesl. Hodně věcí, které mi byly slíbeny, se pak třeba ani nikdy neudály. Naučila jsem se díky tomu, že by se ničemu nemělo příliš propadat. A hlavně věřit jen sama sobě,“ vysvětluje Kaira, jak uvažuje.

Právě jinakost z ní dělá velmi originální bytost, za kterou se její klienti rádi opakovaně vrací. Kaira totiž tetuje bez předlohy a řídí se výhradně intuicí. „Neboj se být zodpovědná. To je i důvod, proč se většina lidí bojí. Proč se bojí svobody. Svoboda znamená zodpovědnost. Buď logická, srozumitelná, ale nezapomínej na svoji představivost. Ta tě dostane všude,“ prozrazuje životní motto umělkyni a fotografce Karin Zadrick na svém Instagramu. I to vypovídá o tom, jaká je.