Ostrá slova Honzy Musila o TV Barrandov: Nebudu se nikoho doprošovat

Finanční potíže Jaromíra Soukupa se projevily i v profesním životě hlavních tváří jeho televizní stanice. Nejen, že závazky nedostali zavčasu zaplaceny externí spolupracovníci, ale dokonce ani hvězdy stanice, jako například moderátor Honza Musil známý z pořadu Nebezpečné vztahy. Ten dokonce na nějaký čas přestal natáčet premiérové epizody. Nyní se ale podle dostupných informací na plac vrací.

Kvůli nezaplaceným fakturám původně moderátor plánoval na Barrandově zcela skončit. Vzhledem k tomu, že Soukup polovinu firmy z důvodu finančních potíží prodal a do hry vstoupilo nové vedení, které vidí v televizní stanici potenciál, se ale situace na bojišti zcela změnila.

“Mohu vám potvrdit, že v pondělí nakonec budu natáčet premiérové díly divácky oblíbených Nebezpečných vztahů. V posledních dnech došlo k rychlému vývoji situace a nakonec se vše urovnalo,” prozradil pro server Extra.cz v otevřeném rozhovoru.

Zároveň sdělil, že pokud budou závazky zaplaceny a nadále se podobné problémy vyskytovat nebudou, bude více než rád v natáčení pro svou domovskou televizní stanici pokračovat. “Podívejte, já jsem televizák tělem a duší už třicet let, pracoval jsem pro řadu televizí a neznám krásnější seberealizaci. Baví mě natáčení, kreativita, moje práce má obrovský smysl. Rád bych se i na TV Barrandov vrátil do prostředí plného profesionality. Chci řešit jen samotnou práci a ne se doprošovat neustále někoho o to, aby splnil své závazky a sliby,” vysvětlil Honza Musil.

Soukupův čas na obrazovce se krátí

Změny ve vedení televize Barrandov mohou televizní stanici, jejíž sláva i kvalita v poslední době spíše stagnovala, pomoci situaci zlepšit. Jaromír Soukup již nadále není jediným vykonavatelem moci a vláda jednoho muže definitivně skončí. Naopak bude mít k ruce schopný tým, který má zkušenosti se zachraňováním krachujících podniků. Veškerá rozhodnutí tak bude nyní dělat po boku Jana Čermáka ze společnosti Servis-24.

Některé zdroje dokonce uvádí, že dojde v brzké době ke změně poměrů na Barrandově. Jaromír Soukup podle nich na nekonečné množství vlastních pořadů bude moci zapomenout a je tak možné, že se čas, po který ho diváci vídají na obrazovce, dramaticky zkrátí.