Holki po 23 letech: Z původní sestavy zbyly jen tři, s ex-členkou se nebaví

Bývaly časy, kdy dívčí kapela Holki sklízela obrovské úspěchy, jejich desky se prodávaly jako na běžícím páse a čtveřice dívek vyprodávala koncertní haly. Od té doby se ale leccos změnilo. Stále jsou ale na scéně a přízeň fanoušků jim zůstala dodnes.

Psal se rok 1999, když se na české hudební scéně objevila dívčí kapela Holki. Do té doby byly populární spíše čistě chlapecké kapely a na vrcholu v té době byla například skupina Lunetic. Byly to ale právě Holki, kdo vnesl do českých rádií svěží vítr. Rychle si vybudovaly velkou fanouškovskou základu a dostaly se na vrchol.

Rychlý pád

Jenže na onom vrcholu se kapela udržela jen čtyři roky. Nikola Šobichová se rozhodla zkusit sólovou dráhu a jen několik měsíců na to oznámily Holki definitivní konec. Následně se pokusily na vlastní pěst prorazit i ostatní děvčata. „Zájem o naše písničky začal po dvou třech letech polevovat a my se cítily trochu unavené. Nebyly mezi námi ani nejlepší vztahy. A tak jsme to v roce 2003 rozpustily a vrhly se na své sólové desky. Přišly jsme s nimi ale do doby, kdy tu začínala SuperStar. Na hudební scénu z ní přicházela nová jména, která byla tlačena médii, a naše písničky se v tom ztratily. Nebyly to pro nás dobré časy,” vzpomínala před časem pro Novinky Radana Labajová.

V roce 2008 se ale daly Holki opět dohromady, i když z původních čtyř členek zůstaly jen tři – Kateřina Brzobohatá, Radana Labajová a Nikola Šobichová. Čtvrtá, Klára Kolomazníková, už v kapele působit nechtěla a dlouhodobě se věnuje sólové dráze. Nutno ovšem říct, že se s žádnými dramatickými úspěchy zatím nesetkala.

Zájem pořád zažívají

I po více jak 23 letech od založení je o Holki stále zájem. Byť zdaleka neprodukují hudbu v takovém měřítku jako kdysi, stále koncertují a zpívají své největší hity. A obnovenou spolupráci si nemohou vynachválit. „Myslím si, že teď je to skvělé, byť už nejsme tak populární jako na začátku. Nejsme už ale ani puberťačky, na spoustu věcí hledíme jinak, některé máme rodiny a máme mezi sebou skvělé vztahy,” prozradila Nikola Šobichová. S Klárou Kolomazníkovou ovšem žádné velké kamarádky nejsou. „Já s ní kontakt neudržuji. Katka a Niky asi občas jo, ale bude to hodně svátečně,” svěřila se před časem Radana Labajová v živém vysílání na Instagramu. „Není důvod. Když se rozhodla, že už s námi zpívat nechce, že chce dělat svou sólovku, přestala s námi dále udržovat kontakt. A já si s ní už prostě nemám co říct,” dodala ještě jedním dechem.

Velké změny

Od dob své největší slávy se pochopitelně životy členek kapely Holki dost změnily. Kateřina Brzobohatá je šťastně vdaná a je hrdou maminkou třech dětí. Věnuje se hlavně rodině. Radana Labajová má jednoho syna a kromě koncertování se snaží motivovat ostatní ženy k tomu, aby nepodceňovaly prevenci před rakovinou. Rakovina ji totiž připravila o několik členů rodiny. Když pak zpěvačka zjistila, že je nositelkou zákeřného genu, nechala si preventivně odstranit vaječníky, vejcovody i prsní žlázy.

Vdaná je i Nikola Šobichová a se svým manželem má dvě děti děti. Klára Kolomazníková má jednu dceru. Kromě zpívání se věnuje také moderování nejrůznějších společenských akcí.