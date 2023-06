Holanová a Šíp na nože? Společnou řeč našli po letech, za vším jsou nevěry

Zpěvačka Marcela Holanová žila s bavičem Karlem Šípem dlouhá léta. Dokonce spolu mají syna a vše se zdálo být zalité sluncem. Bohužel však moderátor zřejmě žádné zlatíčko doma nebyl, manželka mu dokonce přišla i na nějakou tu nevěru a rozvod byl na spadnutí.

Vypadalo to, že u Šípů doma neustále svítí slunce, ale opak byl pravdou, manželství zpěvačky Marcely Holanové a baviče Karla Šípa nebylo dlouhou dobu šťastné. Pár sice zplodil syna Karla, ale to byla tak jediná pozitivní věc, kterou jejich svazek zaznamenal.

Holanová sice Šípa milovala a chtěla, aby bylo manželství idylické, Šíp ale neoplýval věrností, tudíž to pro zpěvačku nebylo vůbec snadné. Umělec ale věděl, že má moc, tudíž na city manželky nebral zřetel.

Z rozchodu po pětadvaceti letech se zpěvačka zhroutila

„Ze začátku to bylo těžké. Byla jsem uplakaná, nešťastná, nevěděla, co mám dělat, jestli se na mě nebudou lidé dívat divně. Přátelé mi odcházeli, to bylo pro mě hodně poučné. Pak jsem poznala, že lidé, kteří s námi byli dříve ve styku jako velcí kamarádi, se přátelili hlavně proto, že Karel je mohl dostat do televize. Proto jim byl přednější a začali se mi různé vyhýbat. Jenže to byl jen začátek,“ prozradila časopisu Sedmička.

Manželství skončilo po pětadvaceti letech, tudíž nebyla Holanová už nejmladší, což samozřejmě značně poznamenalo její psychiku. Bála se, že už navždy zůstane sama. Její obavy a bezmoc nezachránilo ani tučné odškodnění, které na Šípovi vysoudila.

„Uvědomila jsem si, že když se vám taková věc stane ve věku jako mně, tak se vám všechno zhroutí. Přijdete o přátele, o sebevědomí, o rodinu, absolutně o všechno. Začínáte hlavně znova. A to je strašně těžký," přiznala po rozvodu Holanová pro Blesk.

Nakonec zpěvačka svému exmanželovi odpustila a smířila se s ním

Zatímco pro Holanovou na dlouhá léta skončil svět, Šíp si užíval společnosti žen. Dokonce potkal novou životní lásku, Ivu, kterou si vzal a mají spolu syna Honzu.

Nakonec i Marcela svému exmanželovi odpustila a dokonce mu po letech přislíbila, že kdyby se s ním cokoliv stalo, vždy u ní bude mít dveře otevřené. Sama se znovu nevdala a i přes dlouhodobou známost, kterou má, nikdy stejně velkou lásku, jakou prožívala s moderátorem, zatím nenašla.