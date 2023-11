Redakce 24. 1. 2019 clock 2 minuty gallery

Z dospívajících dětí, jejichž tváře máme spojeny s oblíbeným filmem Jana Hřebejka Pelíšky, jsou dneska třicátníci. Jak dneska vypadají a kdo z nich se dodnes drží herecké kariéry?

Začneme Jindřiškou, kterou ztvárnila Kristýna Nováková-Fuitová (36). Pelíšky nebyly jejím fimovým debutem, poprvé stála před kamerou při natáčení snímku Výchova dívek v Čechách. Právě v něm zaujala režiséra Hřebejka, který ji pak obsadil do Pelíšků. Kristýna vystudovala DAMU a herectví se věnuje profesionálně, mohli jsme ji vidět v řadě televizních filmů a seriálů. Role Jindřišky však byla zatím nejvýraznější a nejslavnější.

Do Jindřišky byl ve filmu beznadějně zamilovaný lampasácký synek Michal, jehož postavu si zahrál Michael Beran (38). Role mu tehdy přinesla velkou popularitu a zdálo se, že se už v branži neztratí. Podobně významná příležitost se už ale nikdy nenaskytla, přestože Michael vystudoval brněnskou konzervatoř. Když to nešlo před kamerou, šlo to za ní, a tak se z něho stal televizní produkční, který příležitostně přijímá menší filmové a seriálové role.

Malého Péťu, filmového syna herečky Evy Holubové, byste už dneska sotva poznali. Hřebejk ho do Pelíšků obsadil díky tomu, že už s ním měl zkušenosti ze seriálu Kde padají hvězdy. Marek Morvai-Javorský (32) pochází ze Slovenska a v tamní televizi se objevoval už od raného dětství. V dospělosti ale pověsil spolupráci s filmovými tvůrci na hřebík a dnes se živí jako fotograf.

close info ČSFD zoom_in Jindřiška a Michal - pamatujete?

Seriál Kde padají hvězdy otevřel cestu do Pelíšků také Sylvii Koblížkové (34) alias Uzlince. Sylvie nepatřila k průbojným aspirujícím herečkám, i když je vizuálně výrazným typem. Herecká kariéra jí nevyšla, a tak vystudovala manažerskou školu a nějakou dobu se živila jako barmanka. Když jí čas od času někdo nabídne roli na divadle nebo v seriálu, ochotně ji přijme.

Zapomenout nemůžeme ani na hezouna Eliena, jenž svým cool vzhledem a napojením na Ameriku zapůsobil na jemnou Jindřiščinu duši. Jeho představitel Ondřej Brousek (38) sice dneska už takovým šarmem neoplývá, ale zato dělá, co ho baví. Jeho nejsilnější parketou je hudba. Kromě působení v kapele Monkey Business skládá také filmovou a televizní hudbu, v minulosti napsal dokonce i symfonii.