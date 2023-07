Legenda Hemala maká jako dvacátník, dovolenou si dopřeje, ale opravdu neobvyklou

Známe ho skoro všichni. Přes čtyřicet let býval hlasatelskou hvězdou v televizi, uváděl i další pořady, a když mu tuhle činnost zrušili, neskončil v propadlišti dějin, naopak, stále ještě aktivně maká coby moderátor na nejrůznějších společenských a firemních akcích. Ač mu bude 3. září jedenasedmdesát let, stále si nedá pokoj, neskládá ruce do klína, ale prostě hýří aktivitou.

Na nedostatek práce si nemůžete asi stěžovat, ale přesto prozraďte, je doba dovolených a platí to i pro vás? Užíváte si klídku a nicnedělání?

„Na slovo dovolená jsem už trošku alergický. Pustím si televizi, nebo rádio a často se na mě hrnou zprávy, jak a kde si kdekdo užívá volna. A jelikož už něco pamatuji, tak si často vzpomenu na své dva dědečky, kteří asi tohle slovo neznali a na nějaké dovolené nikdy nikam nejezdili, a přesto jim bylo fajn. Takže se jejich příkladu držím a v letních měsících se rekreačně nepřetrhnu.“

Neříkejte, že když nemáte v téhle době akci, vysedáváte doma. Nuda nám nějak k vašemu stylu života nesedí. Nebo snad ano a trávíte čas více ve vodorovné poloze?

„V mém seniorském věku, když mi lidé občas vyprávějí, jak jezdí třeba na řecké ostrovy v červenci a srpnu, tak se mi nadneseně otevírá kudla v kapse. Proč, no protože, my důchodci, kteří můžeme vyrážet skoro kamkoli a kdykoli, máme jezdit zrovna v těchto měsících, kdy je všude narváno turisty a to žhavé počasí nám pro zdraví zřejmě ani moc nesvědčí. Já to tedy mám tak, že občas opustím rodný dům a rodnou hroudu a jedu si někam, když pánbůh, peníze a příroda dovolí, podívat po světě, a to kdykoli jindy, než je zvykem. A třeba dovolenkuji i v zimě.“

Alexandr Hemala Zdroj: Kafe

Tak to byla téměř vyčerpávající odpověď, ale….prozraďte tedy, co děláte, když si neužíváte zmíněné dovolené?

„No přece třeba pracuji. Například dnes jste mne načapali coby moderátora ve vinném baru Wine Not?, kde se křtí pět obrazů mého kamaráda výtvarníka Romana Řeháka. A podobných akcí mám stále ještě dostatek, takže žádné lelkování, povalování se na divanu nehrozí, i když občas si přeci jen drobný relax dopřát musím.“

Práce určitě šlechtí, jak se říká, ale jednak v červenci a srpnu zase tolik akcí nebývá, tak čím se bavíte, když se toho společenského tolik neděje?

„To je pravda, že je trošku volněji, a tak, když je čas, vyrážím na chalupu. Máme tam bazén, a když sluneční paprsky makají na plno a je vedro, najdete mě v něm, jak si dopřávám ochlazování a lehce i plavbu. Občas vylezu i do trávy a krátce zapracuji na zhnědnutí pokožky, ovšem nepřeháním to, protože, jak jsem říkal, nám dříve narozeným zase až tolik ty paprsky a vedra nesvědčí. Vše tedy je přiměřené a zdravotně nenáročné.“

Plavání a povalování se, i když krátkodobé, jsou jistě hezké odpočinkové věci, ovšem chalupa určitě občas vyžaduje nějakou tu opravu nebo úpravu. Jak jste na tom coby řemeslník?

„Tak řemeslník jsem spíše z leknutí. Kutím až v případě, že mi někde třeba teče voda víc, než má, nebo naopak neteče vůbec, případně něco jiného je třeba opravit. To se s nadšením, i když ne zcela přehnaným do nějaké práce pustím. Ovšem přiznám se, že po mých zásazích musím přivolat skutečné fachmany a odborníky, aby upravili to, co já jsem předtím opravil,“ dodal Alexander Hemala a vyrazil opět moderovat.