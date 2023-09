Helena Vondráčková po pádu ze schodů: S mužem se teď belháme oba

Legenda českého popu Helena Vondráčková se stále vyrovnává s následky pádu ze schodů, ke kterému před pár týdny došlo v jejím domě v Řitce. Přestože incident vypadal ošklivě, naštěstí se zpěvačce nestalo nic, z čeho by se časem nezotavila. Pro Kafe.cz prozradila, jak se jí po úrazu daří.

Nehezký zážitek, který zpěvačka sama popsala doslova jako “držkopád”, působil na první pohled dramaticky. Oblíbená umělkyně si večer nesla do ložnice sklenici vody, na schodech si ale přišlápla sukni a následoval pád rovnou dolů. Její manžel Martin Michal jí přispěchal na pomoc, šlápl na střepy z rozbité sklenice a rovněž se poranil. Lékařské ošetření tak potřebovali nakonec oba.

Zatímco Martin Michal musel rovnou na sál, kde mu lékař zašil roztržené chodidlo, jeho choť si zlomila žebro a pohmoždila čtvrtý obratel. Jak ale popsala, již se cítí lépe. “Už je to lepší. Bohužel se mi ale na zadní části těla udělal velký hematom. Ale byla jsem na kontrole a podle pana doktora je všechno v pořádku, jen je možné, že to ještě nějakou dobu bude bolet,” vysvětlila pro Kafe.cz.

“Zatím se nemohu moc ohýbat, ale můj muž mi tolik nepomůže, protože s tím chodidlem nemůže moc chodit. Už je mu ale také lépe, lékař už mu vyndal stehy, takže nyní už jen čeká, až se mu noha úplně zahojí. Jsme teď taková statečná dvojka,” prozradila Helena Vondráčková se smíchem.

Navzdory zranění ale umělkyně stále koncertuje. “Všichni se tomu diví, ale je to proto, že jsem si poranila čtvrtý obratel. Takže jsem v té smůle měla docela štěstí. Kdybych to zranění měla níž, tak by to asi dost dobře nešlo,” sdělila.

Její fanoušci se tak nemusí obávat, že by o chystané koncerty přišli. Helena Vondráčková se totiž hodlá přesně držet stanoveného plánu. “Nic se nemění, budeme pokračovat v krasojízdě,” uzavřela s úsměvem energická zpěvačka.