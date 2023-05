Helena Vondráčková o blížících se narozeninách: Manžel zase něco chystá

Ikona české pop music Helena Vondráčková již velmi brzy, konkrétně 24. června, oslaví 76. narozeniny. Stejně jako každý rok nezahálí a má v plánu své životní jubileum pořádně oslavit se svými fanoušky. Čeká ji ale také výjimečný den v kruhu nejbližších. O jeho podobě ale zatím nic bližšího neví, protože ji její životní láska, podnikatel Martin Michal, každý rok rád překvapí.

Na to, že má Helena Vondráčková již svá léta, je velmi činorodá. Nikoho tak už nejspíš nepřekvapí, že ji redakce Kafe.cz zastihla na zahradě při zalévání květin. Před odjezdem na svůj milovaný hausbót na Slapech, který s manželem využívají jako chatu, bylo totiž potřeba náležitě obhospodařit zahradu domu v Řitce, kde oblíbená umělkyně žije.

Při dotazu na blížící se narozeniny se Helena Vondráčková rozzářila. “Už 16. června mám v plánu narozeninový koncert. Bude to v GoJa Hall v Praze a kromě mého muže to pořádá také pan Janeček. Kromě mě tam bude také spousta zajímavých hostů a překvapení pro fanoušky, takže se na to už moc těším a myslím, že to bude pěkné,” prozradila s úsměvem.

Řeč pochopitelně přišla také na oslavu soukromou. Ta sympatickou zpěvačku čeká rovněž, ale o detailech toho skutečně příliš mnoho neví. “Můj manžel něco chystá stejně jako každý rok, i když mu to pokaždé vymlouvám. Rád mě ale překvapí, takže byste se museli zeptat spíš jeho, třeba by to prozradil alespoň vám. Čekám ale, že to určitě bude zahrnovat večeři v nějaké pěkné restauraci s našimi přáteli,” popsala Helena Vondráčková pro Kafe.cz.

Při posledním koncertě jsem měla slzy v očích

Kromě blížících se narozenin má legendární česká zpěvačka pořádně našlapaný program. “Na tento rok mám nasmlouvaných třicet koncertů, takže jsem opravdu v jednom kole. Mám ale naplánovanou i dovolenou, těším se tak jak na hausbót, tak v létě na Kanárské ostrovy, kam jezdím s přáteli každý rok,” popsala své nejbližší plány.

Radost jí v poslední době udělal také koncert, který proběhl před pár dny na zámku Konopiště. “Na této akci jsem tam byla už mockrát, ale tentokrát to byl skutečně skvělý zážitek. Před tím jsem totiž byla na Slovensku a abychom to stihli, letěli jsme zpět letadlem a měli jsme povolené přeletět nad Konopištěm. Z výšky jsem viděla všechny diváky, kteří už byli na místě připravení a čekali na koncert, který se pak opravdu moc povedl. Měla jsem standing ovation a přiznám se, že jsem měla až slzy v očích,” řekla Helena Vondráčková pro Kafe.cz dojatě s tím, že se jednalo skutečně o velmi silný zážitek.