Pracovní léto Heleny Vondráčkové: Na milovaný hausbót si čas přece jen najde

Na hudební scéně se Helena Vondráčková drží již desítky let. Není za tím jen talent, ale také obrovská píle, se kterou populární zpěvačka pořádá nové a nové koncerty, přestože s již jedná o dámu v letech. I přes velké pracovní tempo si ale dokáže najít také čas na zasloužený odpočinek. O svých plánech na letošní léto promluvila pro Kafe.cz.

Letošní rok dává Heleně Vondráčkové po pracovní stránce skutečně zabrat. Má nasmlouvaných neuvěřitelných třicet koncertů, a tak se musí pochopitelně pořádně ohánět, aby veškeré přípravy stihla. Jak ale přiznala pro Kafe.cz, ví dobře, že je potřeba nejen pracovat, ale také odpočívat. Proto se letos stejně jako každý rok hudební legenda chystá na dovolenou.

“Dovolenou mám už naplánovanou. Určitě pojedu s manželem na náš hausbót, na to už se opravdu těším. S přáteli potom vyrazím na Kanárské ostrovy, kam jezdíme každý rok společně,” vyjmenovala sympatická umělkyně své budoucí aktivity.

Hausbót na Slapech je pro Helenu Vondráčkovou i jejího manžela Martina Michala prakticky druhým domovem, kde mají v létě ve zvyku trávit maximum volného času. Spolu s německým ovčákem Jessinkou si užívají posezení na terase, rádi si zaplavou, projedou se na paddleboardu a nebo hostí návštěvy, které se k nim velice rády vrací.

Právě množství aktivit je nejspíš důvodem, proč se ve svém věku Helena Vondráčková může pochlubit vynikající figurou. Kromě vodních sportů, procházek se psem a péče o zahradu u rodinného domu v Řitce se zpěvačka netají tím, že si ráda zacvičí, když má zrovna čas.

Na relax si ale nějakou dobu bude muset počkat. Již za pár dní totiž proběhne její narozeninový koncert s překvapením pro fanoušky, který se odehraje v GoJa Music Hall v Praze a zpěvačka již přislíbila, že se kromě ní mohou její příznivci těšit také na několik zajímavých hostů. “Už se na to opravdu těším, doufám, že se to povede a že to bude pěkné,” dodala Helena Vondráčková s úsměvem.