Boj o důchod Heleny Vondráčkové: Po úspěšném soudu jí úřad musí penzi dorovnat

Zpěvačka Helena Vondráčková ve věku, kdy si řada lidí již jen užívá odpočinku, stále pilně pracuje a velmi aktivní je také ve svém osobním životě. Stejně jako celá řada dalších českých žen v letech má již nárok na starobní důchod. Právě ten jí ovšem v poslední době přidělával vrásky na čele. Příslušný úřad jí výši důchodu vyměřil chybně a dosáhnout zjednání nápravy byl pro populární umělkyni zdlouhavý boj.

Vše začalo již v roce 2011, kdy legendární hvězda české populární hudby zažádala o důchod a poté obdržela výměru penze ve výši 8 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že desítky let své kariéry řádně platí zdravotní i sociální pojištění a její výdělky nejsou zrovna malé, zdálo se jí, že se nejspíš někde stala chyba, a proto se na České správě sociálního zabezpečení, lidově řečeno “sociálce”, odvolala. Výměr jí poté byl zvýšen na 13 tisíc korun, nicméně některá data stále neseděla.

Helena Vondráčková se poté rozhodla záležitost řešit za pomoci svého právníka. “Jde především o princip. Na radu právníka jsme to postoupili k soudu. Zaskočilo mě to i pobavilo. Za celá ta léta 13 tisíc korun? V době, kdy jsem byla za socialismu pod agenturou Pragokoncert, mi přidělili honorář třetí, tehdy nejvyšší skupiny devět set korun. V zahraničí jsem státu vydělávala spoustu valut, protože jsme z výdělků museli předávat obrovské provize. Dnes jako by to neexistovalo,” sdělila slovenskému serveru Plus 7 Dní.

Zpěvaččino odhodlání nenechat nespravedlnost být přineslo své ovoce. “Soud rozhodl v můj prospěch a uznal, že Česká správa sociálního zabezpečení udělala chybu. Nyní budou muset můj důchod vyměřit znovu a vrátit mi také to, o co jsem kvůli nim přišla,” sdělila zpěvačka pro Kafe.cz a bylo znát, že ji nepříjemná záležitost velmi rozhořčila.

Jde mi o princip, ne o peníze

Jak zpěvačka dále uvedla, peníze byly pro ni až druhotnou motivací, proč se rozhodla spor řešit soudní cestou. “Celý život vše poctivě platím. Myslím, že by člověk měl dostat ten důchod, na jaký má nárok. A co jsem slyšela ze svého okolí, nejsem jediná, komu se toto děje. Šlo mi tedy hlavně o spravedlnost,” vysvětlila umělkyně své pohnutky.

“Někteří lidé před lety reagovali na mou stížnost slovy, že jsem hamižná a že mi jde jen o peníze. Já ale nejsem člověk, který by svůj život stavěl na penězích,” řekla na toto téma pro server TN.cz Helena Vondráčková.