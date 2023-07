Bratr Vondráčkové před soudem: Manžel zpěvačky promluvil o následujících krocích

Bratr populární zpěvačky Heleny Vondráčkové a otec Lucie Vondráčkové se dostal do křížku se zákonem. Byl obžalován z toho, že měl aktivistu Jana Šinágla navést k trestnému činu, konkrétně tomu, aby vyvedl formou dobrovolné dražby svůj majetek a tak se vyhnul placení odškodného rodině své sestry, které mu soud uložil za opakované pomluvy. Helena Vondráčková i její manžel Martin Michal jsou situací zaskočeni, znechuceni a zarmouceni.

Podle zjištění serveru Extra.cz měl Jiří Vondráček Šinágla navést, aby pomocí dobrovolné dražby zmařil vyplacení odškodného ve výši zhruba 700 tisíc korun své sestře Heleně Vondráčkové a její rodině. Důvodem, proč mu tento peněžitý trest byl uložen, byly veřejné pomluvy vůči Heleně Vondráčkové a její rodině.

Svého dalšího známého Miloše Horu měl také navést, aby zmíněnou dražbu zorganizoval. Celkem mělo být obžalováno pět lidí, konkrétně Jiřímu Vondráčkovi v případě prokázání viny hrozí dokonce dva roky za mřížemi.

Nikdy jsme mu přes cestu nezkřížili ani stéblo trávy

Pro Kafe.cz o celé situaci promluvil manžel zpěvačky Martin Michal, který podrobně popsal, jak se celá situace odehrála. “Jan Šinágl je člověk, který se vydává za novináře a politologa, chodí do Senátu a na Radu ČT jen proto, aby se tam zadarmo najedl a pomluvil v téhle zemi kde koho. Je to opravdu naprosté dno a my jsme s manželkou vůbec netušili, že zrovna s ním se dal Jirka Vondráček dohromady,” popsal zdrcený Michal.

“S Jirkou Vondráčkem nekomunikujeme, já sám jsem ho dokonce nikdy neviděl a vztahy jsou skutečně na bodu mrazu. Ono to ani jinak nejde, když vás a vaši rodinu někdo roky pomlouvá. Přitom jsme mu nikdy přes cestu nezkřížili ani stéblo trávy. Je neuvěřitelné, čeho je člověk schopný vůči vlastní sestře,” uvedl Martin Michal pro Kafe.cz.

“My jsme byli osloveni policií, která se celou věcí zabývá. Sami jsme v tomto ohledu nepodnikali žádné kroky, protože jsme vůbec nevěděli, že se tihle dva dali dohromady. Musím ale bohužel říct, že to pravděpodobně není jediné vyšetřování, které je čeká, protože toho patrně mají na svědomí ještě více,” dodal smutně Martin Michal.