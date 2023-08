Byznysmenka Houdová: Za posvátnou cestu chce přes 100 tisíc, tím výdaje nekončí

Bývalá Miss a aktuálně nejznámější koučka esoteriky v Česku Helena Houdová patří mezi vlivné ženy, kterým naslouchá celá řada fanynek. Věnuje se zvyšování sebevědomí, posvátnému ženství a také sexualitě. Jedním z jejích největších projektů jsou pravidelně pořádané zájezdy do Egypta, během kterých s účastníky speciálního retreatu navštěvuje chrámy za účelem rozpomenout se na posvátno, které podle jejího názoru ukrývá nitro každého z nás. Kromě bohulibých účelů, sloužících k seberozvoji, se ale jedná také o skvělý zdroj příjmů. Cesta za poznáním s koučkou Houdovou totiž rozhodně není pro každého.

Helena Houdová v roce 1999 vyhrála Miss České republiky. Neměla v tu dobu příliš velké sebevědomí, krásná se prý necítila a svoje tělo ráda neměla. Jedním z důvodů bylo určitě sexuální zneužívání v dětství a znásilnění, které prožila. V jednom z rohovorů dokonce přiznala, že dlouhou dobu doslova nenáviděla muže.

Později se provdala za filmového producenta Omara Amanata, který ale skončil kvůli podvodům za mřížemi. Modelka po jeho zatčení přišla o podstatnou část zdrojů příjmů a musela se postavit na vlastní nohy. Zhruba v tu dobu začala její cesta po dráze ezoterické kněžky.

Celé Česko se v tu dobu bavilo jejími příspěvky na sociálních sítích, kde vyprávěla o emocích vody, učila muže masturbovat a prohlašovala celou řadu více či méně šokujících věcí, nad kterými mnohdy zůstává rozum stát.

Pokud by šlo pouze o příspěvky na sítích, dalo by se nad tím pousmát a mávnout rukou. Houdová se ovšem pustila do koučování, aniž by pro to měla potřebné vzdělání. Navzdory tomuto zjevnému nedostatku se ovšem její zájezdy do Egypta těší takové oblibě, že se již uskutečnily několikrát.

Zatím poslední retreat v Egyptě se uskutečnil letos v květnu. Cena za jednoho dospělého účastníka je přitom v přepočtu 106 tisíc korun. Za dítě mezi 6 až 12 lety rodiče, kteří chtějí vzít potomka s sebou, zaplatí téměř 72 tisíc korun. Dítě do pěti let poté zaplatí 32 tisíc korun. Tato cena ovšem nezahrnuje turistické vízum, cestovní pojištění a ani náklady na dopravu, a to jak mezinárodní, tak vnitrostátní přelet z Káhiry do Asuánu, který je během pobytu třeba absolvovat. Podle webu je možné získat částečné stipendium, ovšem není jasné, za jakých podmínek a v jaké výši.

Účastníci se mohou těšit na ubytování v luxusním hotelu, plavbu na plachetnici dopravu z a na letiště, vegetariánské či veganské jídlo a v neposlední řadě také “program, vstup do chrámů, průvodce a jejich prastaré vědění, rituály a ceremonie”, jak uvádí web.

Zájezdy slibují prastaré vědění

“Každý den navštívíme jeden nebo dva starověké chrámy, kde se znovu spojíme s Pravdou, připomeneme si svou Sílu a aktivujeme kódy lásky a jednoty prostřednictvím energií egyptských bohyň a bohů, jako jsou Isis, Sekhmet, Hathor, Osiris, Horus a mnoho dalších,” uvádí Helena Houdová v propagačním textu.

“V rámci krásného obřadu přijmeme lék Modrého lotosu a prohloubíme své spojení s Matkou Zemí a svým srdcem prostřednictvím meditací na tajných místech,” pokračuje dále text slibující nevšední zážitky.

Posledního uskutečněného zájezdu se zúčastnilo celkem dvacet pět účastnic. V součtu tedy Helena Houdová se svou spoluorganizátorkou vybraly 2 miliony a 750 tisíc korun. Část z této sumy určitě posloužila k uhrazení nákladů, i tak si ale nejspíš ženy přišly na pěknou částku. Oproti tomu všechny účastnice vynaložily nemalé náklady k tomu, aby se této kratochvíle mohly zúčastnit.