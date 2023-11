Královna Halloweenu Heidi Klum: Přestrojená za páva si na pomoc vzala cirkusáky

Kostýmové večírky k příležitosti oslav Halloweenu milují děti po celém světě. Morbidnímu veselí ale holduje i řada dospělých, mezi kterými nechybí ani celebrity. Jestli je někdo z nich nekorunovanou královnou Halloweenských party, je to rozhodně modelka Heidi Klum, jejíž večírky v New Yorku jsou vyhlášené. Letos zvolila skutečně dechberoucí kostým, ve kterém oslnila jako půvabný páv. V minulosti na ni ovšem na maškarní zdaleka tak pěkný pohled nebyl.

Legendární supermodelka se letos rozhodla, že s pomocí deseti umělců ze známého souboru Cirque du Soleil uspořádá představení a promění se v obřího lidského páva. Na koberci před večírkem se oděná do umělého peří spolu s účinkujícími poskládala do lidské pyramidy. Akrobaté vířili v tanci a ve svém středu ukrývali Heidi Klum, která čekala na svou chvíli. Ve správný okamžik poté vystoupila do popředí a ukázala se v celé kráse.

Její obličej ukýval umělý ptačí zobák a hlavu zdobila čelenka, kterou navrhl její dlouholetý spolupracovník, vizážista Bill Corso. Byla skutečně do detailu propracovaná a její outfit dovedla skutečně k dokonalosti.

Nutno ovšem podotknout, že v minulosti se modelka objevila ve výrazně šílenějších kostýmech. Loni se dostavila převlečená za obrovskou žížalu, zatímco její muž Tom Kaulitz představoval rybáře s prutem. Na červený koberec se tehdy dokutálela a dokonce poskytovala rozhovory v leže.

V roce 2019 si vyzkoušela roli mimozemšťana. Její tělo bylo oblečeno prakticky pouze do latexové kůže, ňadra zakrývaly podivné hadičky a líčení hlavy, které ukázalo také latexový mozek pod průhlednou bublinou, bylo velmi realistické a děsivé.

Fantazie Heidi Klum je skutečně velmi pestrá, a tak si na kostýmech každoročně dá záležet. Ukázala se tak již také jako komiksová postava vnadné rusovlásky Jessicy Rabbit nebo mrtvola, která jako by vypadla z kontroverzní výstavy Bodies. Převlékla se také za Fionu z pohádky Shrek nebo zombie.